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2020 en güzel Miraç Kandili mesajları sözleri! SMS WhatsApp Miraç Kandili kutlama mesajları! Anlamlı Miraç Kandili sözleri...

2020 Miraç Kandili mesajları sözleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. En güzel anlamlı Miraç Kandili sözleri ile sevdiklerinize güzel bir mesaj göndererek onları sevindirin. SMS WhatsApp Miraç Kandili mesajları haberimizde. Sizler için derlediğimiz resimli Miraç Kandili mesajlarını hem mesaj olarak gönderebilir hem de sosyal medyadan paylaşabilirsiniz. En güzel, anlamlı, duygusal ve dualı Miraç Kandili mesajları ile sevdiklerinize ve dostlarınıza hem kendinizi hatırlatabilir hem de onların bu mübarek gününü kutlayabilirsiniz. İşte, 2020 Miraç Kandili kutlama mesajları ve sözleri… İslam inancına göre efendiler efendisi Hazreti Muhammed s.a.v, Miraç gecesinde Allah-u Teâla'nın yüce daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam rehberliğinde, Mescid-i Haram'dan Mescid'i Aksa'ya, oradan da ilahi huzura "Burak" adlı binek ile yükseldi.

21.03.2020 14:07 - Son Güncelleme: 21.03.2020 14:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





