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2020 en güzel Miraç Kandili mesajları sözleri! SMS WhatsApp Miraç Kandili kutlama mesajları! Anlamlı Miraç Kandili sözleri...
2020 en güzel Miraç Kandili mesajları sözleri! SMS WhatsApp Miraç Kandili kutlama mesajları! Anlamlı Miraç Kandili sözleri...
2020 Miraç Kandili mesajları sözleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. En güzel anlamlı Miraç Kandili sözleri ile sevdiklerinize güzel bir mesaj göndererek onları sevindirin. SMS WhatsApp Miraç Kandili mesajları haberimizde. Sizler için derlediğimiz resimli Miraç Kandili mesajlarını hem mesaj olarak gönderebilir hem de sosyal medyadan paylaşabilirsiniz. En güzel, anlamlı, duygusal ve dualı Miraç Kandili mesajları ile sevdiklerinize ve dostlarınıza hem kendinizi hatırlatabilir hem de onların bu mübarek gününü kutlayabilirsiniz. İşte, 2020 Miraç Kandili kutlama mesajları ve sözleri… İslam inancına göre efendiler efendisi Hazreti Muhammed s.a.v, Miraç gecesinde Allah-u Teâla'nın yüce daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam rehberliğinde, Mescid-i Haram'dan Mescid'i Aksa'ya, oradan da ilahi huzura "Burak" adlı binek ile yükseldi.
21.03.2020 14:07
- Son Güncelleme: 21.03.2020 14:07
2020 en güzel Miraç Kandili mesajları sözleri! SMS WhatsApp Miraç Kandili kutlama mesajları! Anlamlı Miraç Kandili sözleri...
Miraç Kandili mesajları sözleri yoğun şekilde sorgulanıyor. 2020 resimli Miraç Kandili mesajları sevdiklerine kutlama mesajı göndermek isteyenler tarafından araştırılıyor. Mübarek Miraç Kandili'nde vatandaşlar sosyal medya veya SMS ya da WhatsApp üzerinden kandil mesajı gönderiyor. Sizler için derlediğimiz yazılı Miraç Kandili sözleri ve resimli Miraç Kandili mesajları ile, sevdiklerinize ve dostlarınıza kendini hatırlatabilir, onların bu anlamlı gününü kutlayabilirsiniz. Kandillerde mesaj gönderme geleneği devam ederken, işte en güzel anlamlı Miraç Kandili mesajları sözleri…
GALERİ DEVAM EDİYOR
2020 en güzel Miraç Kandili mesajları sözleri! SMS WhatsApp Miraç Kandili kutlama mesajları! Anlamlı Miraç Kandili sözleri...
-Yakınlık ne mekânda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır… Miraç Kandiliniz mübarek olsun…
-İnsanı miraca götüren yol barıştan, sevgiden ve kardeşlikten geçer. Birlik ve beraberlik içinde Miraç Kandiliniz mübarek olsun…
2020 en güzel Miraç Kandili mesajları sözleri! SMS WhatsApp Miraç Kandili kutlama mesajları! Anlamlı Miraç Kandili sözleri...
-Tüm Müslüman eleminin mübarek "Miraç Kandili'ni" kutluyorum… Bu hayırlı günde Allah 'Barış, Huzur, Sağlık' nasip etsin.
-Miraç Kandiliniz mübarek olsun; dualar müşterektir, duanızla gücümüze güç katmak ne güzel.. Allah kabul ve hayra vesile kılsın.
2020 en güzel Miraç Kandili mesajları sözleri! SMS WhatsApp Miraç Kandili kutlama mesajları! Anlamlı Miraç Kandili sözleri...
-Yakınlık ne mekânda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır… Miraç Kandiliniz mübarek olsun…
-İnsanı miraca götüren yol barıştan, sevgiden ve kardeşlikten geçer. Birlik ve beraberlik içinde Miraç Kandiliniz mübarek olsun…
2020 en güzel Miraç Kandili mesajları sözleri! SMS WhatsApp Miraç Kandili kutlama mesajları! Anlamlı Miraç Kandili sözleri...
-Tüm Müslüman eleminin mübarek "Miraç Kandili'ni" kutluyorum… Bu hayırlı günde Allah 'Barış, Huzur, Sağlık' nasip etsin.
-Miraç Kandiliniz mübarek olsun; dualar müşterektir, duanızla gücümüze güç katmak ne güzel.. Allah kabul ve hayra vesile kılsın.