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2019 Hyundai i30 N Line ve özellikleri

Avrupa'da satışa sunulan 275 HP'lik Hyundai i30 N'in gövde kitlerine sahip yeni N Line donanımı, sportif görünümüyle öne çıkıyor. Peki, Hyundai i30 N Line'ın özellikleri neler? Hyundai i30 N Line hakkında ayrıntılı bilgi haberimizin detayında...

20 Ağustos 2018 Pazartesi, 10:22:14 Güncelleme: 10:24:30
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2019 Hyundai i30 N Line ve özellikleri

Bu aracın geniş hava girişli ön tamponu, siyah zeminli farları, difüzör ve çift çıkışlı egzoz da sportifliği destekliyor.

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2019 Hyundai i30 N Line ve özellikleri

Ayrıca süspansiyon sistemi ve frenleri de standart bir i30'dan farklı özelliklere sahip.

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2019 Hyundai i30 N Line ve özellikleri

Bu araçta 140 HP'lik 1.4 litre T-GDI benzinli ve 136 HP'lik 1.6 CRDi dizel motor seçeneği var.

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2019 Hyundai i30 N Line ve özellikleri

İç mekanda da N logolu sportif koltuklar, direksiyon simidi, pedallar ve vites topuzu kullanılmış.

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2019 Hyundai i30 N Line ve özellikleri
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