2019 Hyundai i30 N Line ve özellikleri
Avrupa'da satışa sunulan 275 HP'lik Hyundai i30 N'in gövde kitlerine sahip yeni N Line donanımı, sportif görünümüyle öne çıkıyor. Peki, Hyundai i30 N Line'ın özellikleri neler? Hyundai i30 N Line hakkında ayrıntılı bilgi haberimizin detayında...
20 Ağustos 2018 Pazartesi, 10:22:14 Güncelleme: 10:24:30
Bu aracın geniş hava girişli ön tamponu, siyah zeminli farları, difüzör ve çift çıkışlı egzoz da sportifliği destekliyor.
Ayrıca süspansiyon sistemi ve frenleri de standart bir i30'dan farklı özelliklere sahip.
Bu araçta 140 HP'lik 1.4 litre T-GDI benzinli ve 136 HP'lik 1.6 CRDi dizel motor seçeneği var.
İç mekanda da N logolu sportif koltuklar, direksiyon simidi, pedallar ve vites topuzu kullanılmış.