2019 Ford Mustang Monster Energy Nascar tanıtımı yapıldı
2019 yılında kullanılacak olan Ford Mustang modeli tanıtımı yapıldı. İşte 2019 Ford Mustang Monster Energy Nascar...
2019 Ford Mustang Monster Energy NASCAR
Ford Mustang Monster Energy NASCAR yarış otomobili, NASCAR aracı gereksinimlerini karşılamak üzere sedan tarzı tasarıma sahip. Aracın büyük ızgarası ve farları güçlü ve agresif bir imaj çiziyor. Ek olarak ön taraftaki eski tarz far çıkartmaları ve her iki çamurluk havalandırması çıkartmaları ile ara. Shelby GT350 izleri taşıyor.
Gelecek yılki Monster Energy serisinin start çizgisinde oldukça şık gözükeceği ifade edilen araç, yine bu yıl seriye dahil olacak ezeli rakibi Chevrolet Camaro ZL1 ile kıyasıya rekabet için hazır gibi gözüküyor. Ek olarak, yeni araçlarla yarışa girecek olan Ford ve Chevrolet, Xfinity Serisi'ne giriş yapacak olan Toyota Supra ile de mücadele edecek. Bu seride tüm otomobillerin arkadan itişli olmasının şart koşulduğunun da altını çizelim.