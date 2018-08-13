2019 Ford Mustang Monster Energy Nascar tanıtımı yapıldı

Gelecek yılki Monster Energy serisinin start çizgisinde oldukça şık gözükeceği ifade edilen araç, yine bu yıl seriye dahil olacak ezeli rakibi Chevrolet Camaro ZL1 ile kıyasıya rekabet için hazır gibi gözüküyor. Ek olarak, yeni araçlarla yarışa girecek olan Ford ve Chevrolet, Xfinity Serisi'ne giriş yapacak olan Toyota Supra ile de mücadele edecek. Bu seride tüm otomobillerin arkadan itişli olmasının şart koşulduğunun da altını çizelim.