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Günün ilginç kareleri

Dünya genelinde çekilen ilginç fotoğraflar sosyal medyada dilden dile dolaşıyor. İşte o kareler...

13 Ağustos 2018 Pazartesi, 09:30:52 Güncelleme: 09:35:12
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Günün ilginç kareleri

Filipinler'deki 7 metre uzunluğunda dev timsah.

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Günün ilginç kareleri
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Günün ilginç kareleri
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Günün ilginç kareleri
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Günün ilginç kareleri
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