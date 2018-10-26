2018 Victorias Secret Melekleri belli oldu

Dünyanın en büyük ve ihtişamlı defilelerinden biri olan Victoria's Secret için geri sayım başladı. Victoria's Secret'ın merakla beklenen defilesinin modelleri belirlendi. Model Behati Prinsloo'nun ardından Gigi Hadid ve Kendall Jenner'ın da yılın şovunda yer alacağı bir Instagram mesajıyla ortaya çıktı