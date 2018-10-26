2018 Victoria's Secret Melekleri belli oldu

Dünyanın en büyük moda şovlarından biri olan Victoria's Secret melekleri bir bir belli oluyor. Daha önce modellerin duyurdukları defileye katılacak isimleri bu kez bir başkası duyurdu.

26 Ekim 2018 Cuma, 17:51:46 Güncelleme: 14:42:31
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2018 Victorias Secret Melekleri belli oldu

Dünyanın en büyük ve ihtişamlı defilelerinden biri olan Victoria's Secret için geri sayım başladı. Victoria's Secret'ın merakla beklenen defilesinin modelleri belirlendi. Model Behati Prinsloo'nun ardından Gigi Hadid ve Kendall Jenner'ın da yılın şovunda yer alacağı bir Instagram mesajıyla ortaya çıktı

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2018 Victorias Secret Melekleri belli oldu

Yılın en büyük moda şovlarından kabul edilen Victoria's Secret defilesi öncesi yeni bir haber daha geldi.

Ünlü model Behati Prinsloo'nun 2 yıl aradan sonra 10. kez Victoria's Secret podyumuna geri döneceği haberinden sonra Gigi Hadid ve Kendall Jenner'ın da defilede yer alıp almayacağı belli oldu.

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2018 Victorias Secret Melekleri belli oldu

Ancak bu kez haber modellerden değil, bambaşka birinden geldi.

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2018 Victorias Secret Melekleri belli oldu

Victoria's Secret' şovunun ayakkabı sorumlusu Brian Atwood, Instagram hesabında Gigi Hadid ve Kendall Jenner'ın fotoğraflarını paylaşarak "Bir aydan daha az bir zaman kaldı. Hadi yapalım şunu" cümlelerini yazdı.

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2018 Victorias Secret Melekleri belli oldu

Atwood, fotoğraflara Gigi Hadid ile Kendall Jenner'ı da etiketledi.

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