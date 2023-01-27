200 kilo birden verdi! Doktorlar yaşamazsın demişti! İnat etti! Öyle güzel bir genç kız oldu ki...
Aşırı kilo alan ve bu yüzden dışarıya bile çıkamayacak hale gelen Amber Rachdi, çabalarının sonucunda 200 kilo verdi. Doktorlar kendisine öleceğini söylerken o inat etti ve zayıfladı! Kendisinin son halini görenler ise tanıyamadı! İşte Amber Rachdi'nin inanılmaz değişimi...
27.01.2023 16:54 - Son Güncelleme: 27.01.2023 16:54
ABD'nin Oregon eyaletinde yaşayan 24 yaşındaki Amber Rachdi, 292 kiloya ulaşarak, obezite sınırının bile üstüne çıkmıştı.
Amber Rachdi'nin doktorları, "Bu kilolarla 30 yaşına kadar yaşayamazsın" deyince genç kız ameliyatın kaçınılmaz olduğunu anladı.