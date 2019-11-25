2 dünya savaşını bilen isimden kan donduran 3. dünya savaşı kehaneti
Albert Pike adlı mason üstadının 1871'de yazmış olduğu gizemli bir mektup, dünya savaşları hakkında sıradışı kehanetler içeriyordu. Aslında mektup kehanetin de ötesinde dünya savaşlarının planı gibi. llüminati Üyesi Olan Mason Albert Pike bu mektubunda birinci ve ikinci dünya savaşını planlıyor ve dedikleri yıllar sonra aynen oluyor. Her iki planlı kehaneti de gerçekleşen Albert Pike olay mektubunda 3. dünya savaşı içinde kehanette bulunmuştu. İşte o mason ve yazdığı mektup.
Dünya tarihi iki tane dünya savaşı gördü. Birçoğu inandırıcı gelmese de Baba Vanga, Nostradamus, Shipton Ana gibi kahinlerin kehanetleri, bu savaşlarla bir şekilde özdeşleştirildi. Fakat durum bu kez farklı... Bir mason olan Albert Pike'ın 1871 tarihli gizemli mektubu ve içeriğindeki kehanet vari planlar hayli ürktücü. Metupta en çok dikkat çeken detay ise 3.Dünya Savaşı. Albert Pike üstüne üstlük, 3.Dünya Savaşı için bir tarih bile işaret ediyor. İşte birinci ve ikinci dünya savaşlarını bilen ve Morals and Dogma adlı kitabı bulunan Albert Pike'ın kehanetleri.
ALBERT PİKE KİMDİR?
İşte önce Albert Pike'ı tanıyarak başlayalım. Albert Pike 1850'li yıllarda Masonluk müessesesine katılmıştı. Büyük fayda ve yararlılıklar göstermiş olacak ki, bundan tam 9 sene sonra 1859 yılında Albert Pike'nin Mason Üstadı yapıldı. Amerikan Bağımsızlık Savaşı devirlerinde Albert Pike de orduya katıldı. Meksika-Amerika Savaşı sırasında orduda uzun süre görev yaptı ve 22 Kasım 1861 tarihinde generalliğe yükseldi.
Albert Pike'nin Ku Klux Klan üyesi olduğu da iddia edildi, fakat somut olarak kanıtlanamadı. Pike, 1891 yılında 81 yaşındayken özofagos darlığı denen rahatsızlık sebebiyle hayatını kaybetti. Bütün hayatı boyunca şairlik ve yazarlığa da merak salan Pike'nin birkaç eseri bulunmaktadır. Şiir kitaplarının yanı sıra Masonluk hakkında yazdığı Morals and Dogma adlı kitap, en ünlü eseridir.
Kehanet mektubunu ona yazdı: Albert Pike 1871 yılında kendisi gibi Mason üstadı olan Giuseppe Mazzini'ye bir mektup yazdı. Bu 'kehanet' mektubu 1950'li yıllarda William Guy Car adlı eski bir İngiliz istihbarat subayı tarafından British Museum'da bulundu. William Guy Car bu mektubu Quoted in Satan: Prince of This World adlı eserinde yayınlarken mektubun içeriği herkesi şaşkınlığa uğrattı.