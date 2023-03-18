19,20,21 Mart HAVA DURUMU raporu! TUFAN geliyor! İstanbul, Kilis, Şanlıurfa, Malatya, Mardin, Osmaniye, Diyarbakır TEK TEK UYARDI! 5 gün esir alacak...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni raporunu yayımladı. Buna göre çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kahramanmaraş için turuncu kodlu sağanak yağış uyarısı yapılırken, Elazığ, Malatya, Mardin, Osmaniye, Diyarbakır, Hatay, Siirt, Batman ve Kilis için sarı kodlu sağanak yağış yapıldı. İşte il il 5 günlük hava durumu...
5 günlük hava durumu raporu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Havaların tekrar soğumasıyla önümüzdeki günlerde sıcaklıkların nasıl ilerleyeceği merak edildi. Meteoroloji Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır için "sarı" alarm, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa için "turuncu" alarm verdi ve sel konusunda dikkatli olunması uyarısında bulundu. İşte 19,20,21,22 Mart güncel hava durumu...
BU HAFTA YAĞIŞ GELİYOR!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Kırklareli ve Muğla çevreleri ile Çanakkale'nin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DEPREM BÖLGESİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ
Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri ile İstanbul'un Anadolu yakası, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Mardin çevrelerinde kuvvetli, Adıyaman ve Şanlıurfa çevreleri ile Kahramanmaraş'ın doğu, Malatya'nın güney ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
7 KENT İÇİN "SARI" 4 İL İÇİN "TURUNCU" ALARM
Meteoroloji Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır için "sarı" alarm, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa için "turuncu" alarm verdi ve sel konusunda dikkatli olunması uyarısında bulundu.