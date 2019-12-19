1917 yılında yaşananlara inanamayacaksınız! Dünyanın en korkunç yılı...
1917 yılında dünyada yaşananlara inanamayacaksınız... Tam 102 yıl önce, 1917 yılı dünya tarihinin gelmiş geçmiş en acayip yıllarından biri olabilir... Birinci Dünya Savaşı devam ediyordu. Rusya'da iki devrim yaşanıyordu bu sırada. Ama şimdi bunları bir kenara bırakıyoruz ve biraz daha 1917'yi asıl ilginç kılan olaylara geçiyoruz. Hem tarihe hem de insanlığın tuhaf anlayışına şaşırmaya hazır olun... İşte 1917 yılında dünyada yaşanmış birbirinden enteresan o olaylar...
19.12.2019 22:53
- Son Güncelleme: 19.12.2019 22:54
"The Human Fly" (Sinek İnsan) adındaki bir akrobat binaların tepesine çıkıp, tehlikeli uçlarda durarak seyircileri eğlendirirdi.
John Reynolds isimli bu akrobat, Washington D.C'de Lansburgh mobilya şirketi binasının tepesinde fotoğraflanmış. Bu tür şovları yapmadan önce binaya örümcek adam gibi tırmanan şovmen kimi zaman 1.500 kişilik seyirci kitlesine ulaşabiliyordu.
İnsanlar radyoaktif madde içeren birtakım rektal fitiller kullanıyordu.
1917'de radyason kelimesi bugün olduğu kadar korkulan bir şey değildi çünkü kimse ne olduğunu henüz anlamamıştı. Bu radyoaktif fitillerin insanlara 'sağlık fışkırtan atomlar' olduğu söylendi ve halk makatından aldığı bu küçük maddeleri bir dönem kullandı.
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