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1914’teki sıhhiyeden Sakıp Sabancı’nın 90’lardaki ameliyatına! Bu fotoğrafları hiç görmediniz! Türkiye'deki hastanelerin 1 asırlık değişimi

Arşivlerden çıkan tarihi kareler, hastanelerin 100 yılı aşkın sürede geçirdiği büyük değişimi gözler önüne seriyor. 1 Ocak 1914'te çekilen bir hastane fotoğrafı, savaş yıllarının zor koşullarında verilen sağlık hizmetlerini tüm çıplaklığıyla yansıtıyor. O günlerden 1990'larda Sakıp Sabancı'ya yapılan organ nakline uzanan süreç, tıbbın ve hastanelerin evrimini ortaya koyuyor.

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takvim.com.tr
1914’teki sıhhiyeden Sakıp Sabancı’nın 90’lardaki ameliyatına! Bu fotoğrafları hiç görmediniz! Türkiye’deki hastanelerin 1 asırlık değişimi

Birinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinden günümüze kadar uzanan nadir hastane fotoğraflarını arşivlerden derledik. 1914 tarihli ilk kareden başlayarak, 90'lı yıllarda yapılan organ nakline kadar uzanan bu görsel arşiv; hastanelerin yapısal, teknolojik ve insani anlamda nasıl evrildiğini gözler önüne seriyor.

1914’teki sıhhiyeden Sakıp Sabancı’nın 90’lardaki ameliyatına! Bu fotoğrafları hiç görmediniz! Türkiye’deki hastanelerin 1 asırlık değişimi

Balkan Savaşı'nda Saint Joseph hastane olarak kullanıldı.

1912

1914’teki sıhhiyeden Sakıp Sabancı’nın 90’lardaki ameliyatına! Bu fotoğrafları hiç görmediniz! Türkiye’deki hastanelerin 1 asırlık değişimi

1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale Cephesi'nde yaralanan askerlerin vapurla İstanbul'a gelişinde bir askere pansuman yapılırken.

1914

1914’teki sıhhiyeden Sakıp Sabancı’nın 90’lardaki ameliyatına! Bu fotoğrafları hiç görmediniz! Türkiye’deki hastanelerin 1 asırlık değişimi

1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale Cephesi'nde yaralanan askerlerin vapurla İstanbul'a gelişi.

1914

1914’teki sıhhiyeden Sakıp Sabancı’nın 90’lardaki ameliyatına! Bu fotoğrafları hiç görmediniz! Türkiye’deki hastanelerin 1 asırlık değişimi

Çanakkale Merkez Hastahanesi'nde tedavi edilen elleri ve ayakları kopuk Çanakkale gazileri

1915

1914’teki sıhhiyeden Sakıp Sabancı’nın 90’lardaki ameliyatına! Bu fotoğrafları hiç görmediniz! Türkiye’deki hastanelerin 1 asırlık değişimi
1969 yılında Ankara'da bir hastanenin içi.
1914’teki sıhhiyeden Sakıp Sabancı’nın 90’lardaki ameliyatına! Bu fotoğrafları hiç görmediniz! Türkiye’deki hastanelerin 1 asırlık değişimi
Ankara'da bir devlet hastanesinde göz ameliyatı.
1975
1914’teki sıhhiyeden Sakıp Sabancı’nın 90’lardaki ameliyatına! Bu fotoğrafları hiç görmediniz! Türkiye’deki hastanelerin 1 asırlık değişimi
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
1930
1914’teki sıhhiyeden Sakıp Sabancı’nın 90’lardaki ameliyatına! Bu fotoğrafları hiç görmediniz! Türkiye’deki hastanelerin 1 asırlık değişimi
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
1914’teki sıhhiyeden Sakıp Sabancı’nın 90’lardaki ameliyatına! Bu fotoğrafları hiç görmediniz! Türkiye’deki hastanelerin 1 asırlık değişimi
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
1914’teki sıhhiyeden Sakıp Sabancı’nın 90’lardaki ameliyatına! Bu fotoğrafları hiç görmediniz! Türkiye’deki hastanelerin 1 asırlık değişimi
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
1914’teki sıhhiyeden Sakıp Sabancı’nın 90’lardaki ameliyatına! Bu fotoğrafları hiç görmediniz! Türkiye’deki hastanelerin 1 asırlık değişimi
İsmet İnönü Ankara'da bir hastanede incelemelerde bulundu.
1963
1914’teki sıhhiyeden Sakıp Sabancı’nın 90’lardaki ameliyatına! Bu fotoğrafları hiç görmediniz! Türkiye’deki hastanelerin 1 asırlık değişimi

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı, Prof. Dr. Mehmet Haberal ile bir organ nakli ameliyatında. 1990

1914’teki sıhhiyeden Sakıp Sabancı’nın 90’lardaki ameliyatına! Bu fotoğrafları hiç görmediniz! Türkiye’deki hastanelerin 1 asırlık değişimi

Sakıp Sabancı organ nakli ameliyatında. 1990

1914’teki sıhhiyeden Sakıp Sabancı’nın 90’lardaki ameliyatına! Bu fotoğrafları hiç görmediniz! Türkiye’deki hastanelerin 1 asırlık değişimi

1996

1914’teki sıhhiyeden Sakıp Sabancı’nın 90’lardaki ameliyatına! Bu fotoğrafları hiç görmediniz! Türkiye’deki hastanelerin 1 asırlık değişimi
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1. Koğuş'ta yaşamlarını sürdüren hastalar.
2002
1914’teki sıhhiyeden Sakıp Sabancı’nın 90’lardaki ameliyatına! Bu fotoğrafları hiç görmediniz! Türkiye’deki hastanelerin 1 asırlık değişimi

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi

1914’teki sıhhiyeden Sakıp Sabancı’nın 90’lardaki ameliyatına! Bu fotoğrafları hiç görmediniz! Türkiye’deki hastanelerin 1 asırlık değişimi

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi

1914’teki sıhhiyeden Sakıp Sabancı’nın 90’lardaki ameliyatına! Bu fotoğrafları hiç görmediniz! Türkiye’deki hastanelerin 1 asırlık değişimi
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1. Koğuş'ta yaşamlarını sürdüren hastalar.
2002
1914’teki sıhhiyeden Sakıp Sabancı’nın 90’lardaki ameliyatına! Bu fotoğrafları hiç görmediniz! Türkiye’deki hastanelerin 1 asırlık değişimi
Galatasaraylı futbolcular İstanbul Göz Hastanesi'nde göz testine katıldı
2002
1914’teki sıhhiyeden Sakıp Sabancı’nın 90’lardaki ameliyatına! Bu fotoğrafları hiç görmediniz! Türkiye’deki hastanelerin 1 asırlık değişimi
İbrahim Tatlıses İzmir'de.
2004
1914’teki sıhhiyeden Sakıp Sabancı’nın 90’lardaki ameliyatına! Bu fotoğrafları hiç görmediniz! Türkiye’deki hastanelerin 1 asırlık değişimi

Hastanede bir gün.

2005

1914’teki sıhhiyeden Sakıp Sabancı’nın 90’lardaki ameliyatına! Bu fotoğrafları hiç görmediniz! Türkiye’deki hastanelerin 1 asırlık değişimi
Hastanelerde görev yapan hemşireler.
2006
1914’teki sıhhiyeden Sakıp Sabancı’nın 90’lardaki ameliyatına! Bu fotoğrafları hiç görmediniz! Türkiye’deki hastanelerin 1 asırlık değişimi
İstanbul'daki bir devlet hastanesinde sıra bekleyen hastalar.
2007
1914’teki sıhhiyeden Sakıp Sabancı’nın 90’lardaki ameliyatına! Bu fotoğrafları hiç görmediniz! Türkiye’deki hastanelerin 1 asırlık değişimi

Ankara'daki Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğiitim ve Araştırma Hastanesi

2008