1914’teki sıhhiyeden Sakıp Sabancı’nın 90’lardaki ameliyatına! Bu fotoğrafları hiç görmediniz! Türkiye’deki hastanelerin 1 asırlık değişimi

Birinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinden günümüze kadar uzanan nadir hastane fotoğraflarını arşivlerden derledik. 1914 tarihli ilk kareden başlayarak, 90'lı yıllarda yapılan organ nakline kadar uzanan bu görsel arşiv; hastanelerin yapısal, teknolojik ve insani anlamda nasıl evrildiğini gözler önüne seriyor.