1914’teki sıhhiyeden Sakıp Sabancı’nın 90’lardaki ameliyatına! Bu fotoğrafları hiç görmediniz! Türkiye'deki hastanelerin 1 asırlık değişimi
Arşivlerden çıkan tarihi kareler, hastanelerin 100 yılı aşkın sürede geçirdiği büyük değişimi gözler önüne seriyor. 1 Ocak 1914'te çekilen bir hastane fotoğrafı, savaş yıllarının zor koşullarında verilen sağlık hizmetlerini tüm çıplaklığıyla yansıtıyor. O günlerden 1990'larda Sakıp Sabancı'ya yapılan organ nakline uzanan süreç, tıbbın ve hastanelerin evrimini ortaya koyuyor.