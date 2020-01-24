+18'lik görüntü izleyenleri şoke etti! Kafese giren adam ayı ile karşılaşınca böyle yem oldu

International Fund for Animal Welfare için danışmanlık yapan veteriner Kati Loeffler, "Videoda karşılaşmanın nasıl başladığını söylemek güç," diyor. "Önemli olan nokta, hayvanların karşısına bir anda çıkmamak ve onları şaşırtmamak." "Ayıdan kaçmayı denemeyin," diyor. Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu koordinatörü David Telesco. "Bu, ayıyı sizi kovalaması yönünde tetikleyebilir." Telesco'ya göre, hayvanın merakını kabartacağı için ölü taklidi yapmak veya sizi bir tehdit olarak algılamasına yol açabileceği için doğrudan gözlerine bakmak da doğru değil.