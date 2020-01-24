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+18'lik görüntü izleyenleri şoke etti! Kafese giren adam ayı ile karşılaşınca böyle yem oldu

+18'lik görüntü izleyenleri şoke etti! Kafese giren adam ayıya akşam yemeği oldu. Oldukça bakımsız bir hayvanat bahçesinde çekilen görüntülerde ayının bir adama saldırdığı ve adeta canlı canlı yediği görünüyor. YouTube'da 18 uyarısı ile yayınlanan videoda şoke etkisi yaratıyor. Kafese adamın nasıl girdiği görünmüyor fakat ayının adamı dakikalarca hırpaladığı ve arkadaşlarının ayının üstüne su dökerek ya da sopa ile iterek kurtarmaya çalıştığı görülüyor..

24.01.2020 12:43 - Son Güncelleme: 24.01.2020 12:43
+18'lik görüntü izleyenleri şoke etti! Kafese giren adam ayı ile karşılaşınca böyle yem oldu

İzleyenleri dehşete düşüren bir görüntü Youtube üzerinden geldi. Taylandlı 36 yaşındaki Naiphum Promratee, tapınak ziyareti yaptı. Taylandlı adam, ziyareti sırasında çukurda bulunan ayıya halat yardımıyla bir pirinç kasesi uzatınca felaketin eşiğinden dönüldü. Ayının pirince ulaşmasına izin vermeyip oyun oynamaya başlayan turist, hayvanın sinirlenmesine neden oldu.

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+18'lik görüntü izleyenleri şoke etti! Kafese giren adam ayı ile karşılaşınca böyle yem oldu

International Fund for Animal Welfare için danışmanlık yapan veteriner Kati Loeffler, "Videoda karşılaşmanın nasıl başladığını söylemek güç," diyor. "Önemli olan nokta, hayvanların karşısına bir anda çıkmamak ve onları şaşırtmamak." "Ayıdan kaçmayı denemeyin," diyor. Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu koordinatörü David Telesco. "Bu, ayıyı sizi kovalaması yönünde tetikleyebilir." Telesco'ya göre, hayvanın merakını kabartacağı için ölü taklidi yapmak veya sizi bir tehdit olarak algılamasına yol açabileceği için doğrudan gözlerine bakmak da doğru değil.

+18'lik görüntü izleyenleri şoke etti! Kafese giren adam ayı ile karşılaşınca böyle yem oldu

Oldukça bakımsız bir hayvanat bahçesinde çekilen görüntülerde ayının bir adama saldırdığı ve adeta canlı canlı yediği görünüyor. YouTube'da 18 uyarısı ile yayınlanan videoda şoke etkisi yaratıyor.

+18'lik görüntü izleyenleri şoke etti! Kafese giren adam ayı ile karşılaşınca böyle yem oldu

Kafese adamın nasıl girdiği görünmüyor fakat ayının adamı dakikalarca hırpaladığı ve arkadaşlarının ayının üstüne su dökerek ya da sopa ile iterek kurtarmaya çalıştığı görülüyor.

+18'lik görüntü izleyenleri şoke etti! Kafese giren adam ayı ile karşılaşınca böyle yem oldu

Kafesinden çıkan ayı kendine ayrılmış bölümde yetişkin yarı çıplak bir adamı önce üzerine çıkıp adeta dövüyor daha sonra sürükleyerek kafesine götürüyor.

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