18 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101 fırsatlı ürünler dikkat çekiyor
Merakla beklenen A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 18 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak kataloğda teknolojik ürünler dikkat çekiyor. Kataloğda yine teknolojik ürünler göze çarpıyor. A101 aktüel ürünler kataloğu 18 Temmuz fırsatlarından yararlanmak isteyen binlerce kişi, "A101 kataloğu indirimleri neler?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, kataloğda bu hafta neler var? İşte 18 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğundaki ürünler...
A101'de bu hafta hangi ürünlerin yer alacağı merak konusuydu. A101 yine birçok dev fırsatı cazip fiyatlarla raflarında satışa sunacak. A101 11 Temmuz kataloğu ile tanıtılan fırsatların içinde Elton Led TV öne çıkıyor. Peki, 18 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğunda başka hangi ürünler yer alıyor. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...
ELTON LED TV ÖZELLİKLER
Ürün kurulumu müşteri tarafından ya da servis tarafında yapılabilmektedir. Sunny televizyon ürünlerini servis kurması halinde ücretli kurulum yapılmaktadır..
HDMI kullanımı uydu alıcısı üzerinden sağlanabilir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
- 200 Hz
- Dahili uydu alıcılı değildir.
-Mega Contrast
-2x8 W ses çıkışı
-2 adet HDMI girişi
-1 adet USB girişi
-Coaxcial ses çıkışı
-PC IN (VGA üzerinden)
-PC audio ses girişi
-2 yıl garanti