18 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101 fırsatlı ürünler dikkat çekiyor

A101'de bu hafta hangi ürünlerin yer alacağı merak konusuydu. A101 yine birçok dev fırsatı cazip fiyatlarla raflarında satışa sunacak. A101 11 Temmuz kataloğu ile tanıtılan fırsatların içinde Elton Led TV öne çıkıyor. Peki, 18 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğunda başka hangi ürünler yer alıyor. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...