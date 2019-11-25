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+18 kafeste adamı böyle yedi! Kan donduran olay! Sonrasında ise...

Taylandlı 36 yaşındaki Naiphum Promratee, tapınak ziyareti yaptı. Taylandlı adam, ziyareti sırasında çukurda bulunan ayıya halat yardımıyla bir pirinç kasesi uzatınca felaketin eşiğinden dönüldü. Ayının pirince ulaşmasına izin vermeyip oyun oynamaya başlayan turist, hayvanın sinirlenmesine neden oldu. Ayılar genellikle iri yapılı kısa bacaklı hayvanlardır. Ağırlıkları Malaya ayısında yaklaşık 27–46 kg'dan başlayarak Alaska iri boz ayısında 780 kg'a kadar ulaşır. Erkek ayılar daima dişilerden daha iri olurlar.

25.11.2019 12:00 - Son Güncelleme: 25.11.2019 12:00
+18 kafeste adamı böyle yedi! Kan donduran olay! Sonrasında ise...

AYI SİNİRLENDİ

Ayının pirince ulaşmasına izin vermeyip oyun oynamaya başlayan turist, hayvanın sinirlenmesine neden oldu.

+18 kafeste adamı böyle yedi! Kan donduran olay! Sonrasında ise...

MÜDAHALAE SONUÇSUZ KALDI

Bir anda arka ayaklarının üzerine kalkıp Promratee'yi yanına çeken hayvan, çevredekilerin gözleri önünde 36 yaşındaki adamı uzun süre hırpaladı. Tapınaktaki diğer ziyaretçilerin sopa ve su dolu kova ile müdahalesi sonuçsuz kaldı.

+18 kafeste adamı böyle yedi! Kan donduran olay! Sonrasında ise...

ADAMI KAFESE TAŞIDILAR

Yetkililerin aç bıraktığı anlaşılan iri hayvan, yara bere içindeki bitkin adamı dişleriyle tutup kafesine taşıdı.

+18 kafeste adamı böyle yedi! Kan donduran olay
+18 kafeste adamı böyle yedi! Kan donduran olay
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