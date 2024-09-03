16 yıl sonra Müge Anlı'da ortaya çıktı! Mühendis kocaya doktor eşten kan donduran plan: Önce kuvette sonra derede boğmuşlar...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te mühendis Gökhan Atakan'ın esrarengiz ölümü herkesi dehşete düşürdü. 16 yıl önce karpuz tarlasından aldığı karpuzu yıkarken nehre düşerek boğulduğu söylenen Gökhan Atakan'ın cinayete kurban gittiğine dair iddialar ortaya atıldı. Bu iddiaları ortaya atan kişi Yeliz'in ikinci eşiydi. Canlı yayında Gökhan'ın eşi Yeliz'in, doktor sevgilisiyle genç adamı öldürüp boğulma süsü verdikleri anlatıldı. İşte mühendis Gökhan Atakan olayının ayrıntıları...
Müge Anlı ve Tatlı Sert'te 16 yıl önce hayatını kaybeden Gökhan Atakan'ın ölümünde flaş bir gelişme yaşandı. Atakan, 2006 yılında 30 yaşındayken Sakarya Gevye'deki Doğançay Nehri'nde ölü bulunmuştu. Atakan'ın doktor olan eşi Yeliz'in genç adamın Bursa'dan İstanbul'a giderken yol üstünde karpuz soğuttuğu sırada nehre düşüp gözden kaybolduğunu söylemesi üzerine inşaat mühendisinin boğularak öldüğü düşünülmüştü. Fakat 16 yıl sonra çıkan gerçek boğulma olarak kapatılan dosyanın cinayet dosyası olarak yeniden açılmasına sebep oldu.
Gökhan Atakan'ın doktor eşi Yeliz'in Atakan'ın ölümünün ardından 2012'de ikinci bir evlilik yaptığı ortaya çıktı. Gökhan Atakan dosyasının seyrini değiştiren de o ikinci eş. İddiaya göre, ikinci eşine cinayet itirafında bulunan doktor Yeliz "Gökhan'ı, doktor olan eski sevgilim nehirden aldığı suyla çiftlik evinde boğarak öldürdü. Cenazesini de benim aracımın bagajında taşıyarak götürüp nehre attık" dedi. Bu ifadeleri ses kaydına alan ikinci eş Mehmet, savcılığa başvuruda bulundu.
DOSYA YENİDEN AÇILDI
Bu iddialarla dosya yeniden açıldı ve Gökhan Atakan'ın ölümü bir cinayet olarak araştırılmaya başlandı. Bu süreçte doktor eş Yeliz'in avukatı ses kayıtlarının hukuksuz olduğunu savundu.