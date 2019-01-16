16 Ocak okullar tatil mi? Bugün hangi illerde okullar tatil edildi? İşte tatil olan iller
Kar yağışı yurdun genelinde etkisini gösteriyor. Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde bugün eğitime bir günlük ara verildi. Peki, bugün hangi illerde okullar tatil edildi. İşte Valiliklerden yapılan açıklamalara göre, 16 Ocak 2019 Çarşamba tatil olan iller...
16 Ocak okullar tatil mi, sorusu günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Yurt genelinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken bazı illerde okullar bir günlüğüne tatil edildi. Peki, bugün hangi illerde okullar tatil oldu? İşte 16 Ocak 2019 Çarşamba tatil olan iller...
BİNGÖL
Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın (bugün) ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, ilde olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle il merkezi ve tüm ilçelerde okulların yarın (bugün) tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de yarın (bugün) idari izinli sayılacağı kaydedildi.
BİTLİS
Bitlis merkez ve bağlı köylerde eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda yarın (bugün) eğitime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
MUŞ
Muş'ta merkez ve Hasköy ilçesindeki okullarda yarın (bugün) eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına ve tipi beklendiği belirtildi.
Eğimi fazla olan bölgelerde çığ tehlikesi riskinin değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, "İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 16 Ocak 2019 Çarşamba günü Muş merkez ve bağlı köyler ile Hasköy ilçe merkezi ve bağlı köylerinde eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir. Diğer ilçelerimiz ve bağlı köylerinde eğitim-öğretim devam etmektedir." denildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılmalarına karar verildiği bildirildi.
BİLECİK
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.
Pazaryeri Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın (bugün) ilçe merkezi ve taşımalı eğitim kapsamındaki tüm okulların tatil edildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde okullar bir günlüğüne tatil olurken, Osmaneli ve İnhisar ilçelerinde de taşımalı eğitime bir günlüğüne ara verildi.