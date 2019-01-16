Büyükannesinden kalan dolabı açtı hayatının şokunu yaşadı

Büyüklerinizden size kalan bir şeyler olduğunda ne olursa olsun asla küçümsememeniz gerektiğini gösteren bir olay yaşandı. Büyükannesinden kalan dolabı açtı ve hayatının en büyük şokunu yaşadı. İçinden çıkanlara ise çok şaşıracaksınız.

İşte 'Keşke benim de büyükannem böyle bir dolap bıraksa' dedirtecek türden o olay.