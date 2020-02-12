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145 yaşına kadar devam eden inanılmaz ve sıra dışı yaşam! Bilim adamlarının çözemediği Türkler!

Uzun yaşamalarıyla tanınan Pakistan'ın Hunza halkı, doğal yiyeceklerle beslenme, bölgedeki temiz hava ile dans ve spora gösterdiği ilgiyle haklarında çıkan efsaneleri doğruluyor. Neşeli, sağlıklı ve hayat dolular! Hunza Türkleri ortalama 110 ile 120 yıl yaşıyor. Sanki bu dünyadan değil de başka bir gezegenden gelmiş gibiler... Peki bilim dünyasını bile şaşkına çeviren Hunzaların uzun yaşam sırrı ne? Hunzalar (veya Buruşaski), Pakistan'ın Gilgit-Baltistan eyaletinde Karakurum Dağları ve Hindukuş dağları'nın birleştiği bölgede Hunza, Nagar ve Yasin vadilerinde yaşayan tahmini 87,000 civarında nüfusa sahip, geçmişte Şaman şimdilerde ağırlıklı olarak İsmaili Müslüman olan bir etnik gruptur.

12.02.2020 16:40 - Son Güncelleme: 12.02.2020 16:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





