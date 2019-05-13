14 Mayıs Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda sürpriz! BİM'de bu hafta hangi ürünler var?

Birçok kişinin merakla beklediği BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 14 Mayıs tarihinde satışa çıkacak olan ürünler böylece belli oldu. Bu hafta kataloğda yer alan ürünler gıda ağırlıklı olacak. BİM müşterileri şimdi merakla beklediği salı günü indirimlerinde hangi ürünlerin bulunacağını araştırıyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler var? İşte 14 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...

13.05.2019 19:18 - Son Güncelleme: 13.05.2019 19:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





