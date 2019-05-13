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14 Mayıs Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda sürpriz! BİM'de bu hafta hangi ürünler var?

Birçok kişinin merakla beklediği BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 14 Mayıs tarihinde satışa çıkacak olan ürünler böylece belli oldu. Bu hafta kataloğda yer alan ürünler gıda ağırlıklı olacak. BİM müşterileri şimdi merakla beklediği salı günü indirimlerinde hangi ürünlerin bulunacağını araştırıyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler var? İşte 14 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...

13.05.2019 19:18 - Son Güncelleme: 13.05.2019 19:18
14 Mayıs Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda sürpriz! BİM'de bu hafta hangi ürünler var?

BİM müşterileri tarafından merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu görücüye çıktı. Vatandaşlar BİM tarafından her hafta yayınlanan kampanyalı ürünleri merakla bekliyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler var? İşte 14 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

14 Mayıs Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda sürpriz! BİM'de bu hafta hangi ürünler var?

Piliç Füme Namet 150 g

• Yüksek protein, düşük yağ

14 Mayıs Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda sürpriz! BİM'de bu hafta hangi ürünler var?

Çemeni Sıyrılmış Pastırma Amasya Et 2x100 g

14 Mayıs Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda sürpriz! BİM'de bu hafta hangi ürünler var?

Siyah Zeytin Ezmesi Marmara Birlik 175 g

14 Mayıs Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda sürpriz! BİM'de bu hafta hangi ürünler var?

Fındık Yağı Çotanak 5 L

• %100 Fındık yağı

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