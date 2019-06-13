13 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli?
A101 aktüel ürünler kataloğundaki indirimler satışa çıktı. Babalar Günü'ne özel ürünlerin yer aldığı katalogda teknoloji ürünleri dikkat çekiyor. Öte yandan XBOX One S Oyun Konsolu 1,699 TL fiyatı ile alıcılarını bekliyor. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli? İşte 13 Haziran 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu...
13 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu burada! Birçok kampanyalı ürüne bu katalogda yer veren A101, Babalar Günü'ne özel indirimli ürünleri müşterilerin beğenisine sundu. Gıdadan temizlik ürünlerine, teknolojiden züccaciyeye çeşit çeşit ürünün yer aldığı A101'de bu hafta neler var? İşte 13 Haziran 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu...
13 HAZİRAN 2019 A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Sadece Mavi Renk Mevcuttur.
5.45" FullView 18:9 Yeni Nesil Geniş Ekran
13 MP Arka Kamera, Flaş
5 MP Ön Kamera, İkinci Flaş
Quad-core 1.5 GHz ARM Cortex-A53
2 GB Ram
16 GB Dahili Hafıza
Yüz Tanıma
2 Sim Kart + 1 MicroSD kart(256 GB'a kadar)
Android 8
3020 mAh Batarya
2 Yıl Honor Türkiye Garantisi
Kutu içeriğinde ; Kulaklık, Koruyucu Kılıf, Ekran Koruyucu Bulunmamaktadır.
Üretim Yeri: Çin
13 HAZİRAN 2019 A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
1 TB Dahili Depolama
1 adet Oyun Kumandası
14 Günlük Live Gold Üyeliği
1 Aylık Gamepass Üyeliği
Tom Clancy's The Division 2 Oyunu
4K Çözünürlük
HDR Oyun deneyimi
Windows 10 Uyumlu Kumanda
2 yıl Resmi Garanti
İşlemci: 8 Çekirdekli 1.75 GHZ
Ekran Kartı: AMD Radeon 1.40 Teraflops
Bellek: 8 GB GDDR3 RA004D