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13 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli?

A101 aktüel ürünler kataloğundaki indirimler satışa çıktı. Babalar Günü'ne özel ürünlerin yer aldığı katalogda teknoloji ürünleri dikkat çekiyor. Öte yandan XBOX One S Oyun Konsolu 1,699 TL fiyatı ile alıcılarını bekliyor. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli? İşte 13 Haziran 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu...

13.06.2019 10:30 - Son Güncelleme: 13.06.2019 10:30
13 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli?

13 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu burada! Birçok kampanyalı ürüne bu katalogda yer veren A101, Babalar Günü'ne özel indirimli ürünleri müşterilerin beğenisine sundu. Gıdadan temizlik ürünlerine, teknolojiden züccaciyeye çeşit çeşit ürünün yer aldığı A101'de bu hafta neler var? İşte 13 Haziran 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu...

13 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli?

13 HAZİRAN 2019 A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

SAMSUNG 49NU7300 49" CURVED 4K UHD TV

* 2 adet USB giriş
* 3 adet HDMI girişi
* 20 W ses çıkışı
* Wi-Fi
* HDR
* Kavisli Ekran

13 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli?

13 HAZİRAN 2019 A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ALTUS AL-1090 TEZGAH SEVİYESİ BUZDOLABI
* Soğutucu bölmede aydınlatma
* Kapı yönü çevirebilme
* Dondurucu ve sebzelik bölmesi

13 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli?

13 HAZİRAN 2019 A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Sadece Mavi Renk Mevcuttur.

5.45" FullView 18:9 Yeni Nesil Geniş Ekran

13 MP Arka Kamera, Flaş

5 MP Ön Kamera, İkinci Flaş

Quad-core 1.5 GHz ARM Cortex-A53

2 GB Ram

16 GB Dahili Hafıza

Yüz Tanıma

2 Sim Kart + 1 MicroSD kart(256 GB'a kadar)

Android 8

3020 mAh Batarya

2 Yıl Honor Türkiye Garantisi

Kutu içeriğinde ; Kulaklık, Koruyucu Kılıf, Ekran Koruyucu Bulunmamaktadır.

Üretim Yeri: Çin

13 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli?

13 HAZİRAN 2019 A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

1 TB Dahili Depolama

1 adet Oyun Kumandası

14 Günlük Live Gold Üyeliği

1 Aylık Gamepass Üyeliği

Tom Clancy's The Division 2 Oyunu

4K Çözünürlük

HDR Oyun deneyimi

Windows 10 Uyumlu Kumanda

2 yıl Resmi Garanti

İşlemci: 8 Çekirdekli 1.75 GHZ

Ekran Kartı: AMD Radeon 1.40 Teraflops

Bellek: 8 GB GDDR3 RA004D

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10 sn kaldı Günlük burç yorumları – 13 Haziran 2019 Perşembe
Günlük burç yorumları – 13 Haziran 2019 Perşembe