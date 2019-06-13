Bu kan grubundakiler hayata önde başlıyor! İşte kan grubunuzla ilgili bilmeniz gerekenler
Uzmanlar kan grupları ile kişinin yakalandığı hastalıklar arasında önemli bağlantılar olduğu konusunda hemfikir. Kan gruplarının insanın yaşamını şekillendiren önemli özelliklerden biri olduğunun altını çizen uzmanlar, kişilerin hastalıklara yakalanma riskinde bile bu faktörün önemli olduğunu belirtiyor. Peki hangi kan grubundakiler daha şanslı? İşte kan grubunuz hakkında bilmeniz gerekenler...
13.06.2019 11:31
- Son Güncelleme: 13.06.2019 11:31
55.000 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, 0 kan grubuna sahip olan kişiler kanser ve birçok hastalık için daha az risk taşıdığını gösteriyor. Araştırmaya göre kan gruplarıyla hastalıklar arasında önemli bağlantı var.
Araştırmayı yapan Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden Dr. Arash Etemadi. Etemadi, 55 bin kişiyi kapsayan araştırmayı Kuzey Batı İran'da yürüttü. İlk bulgular, belirli hastalıklarda 0 grubu kana sahip olmayanların ölüm oranlarının yüzde 9 daha fazla olduğunu gösterdi.
Araştırma sırasında, kan grubuyla mide kanseri arasındaki bağ da incelendi.
Sonuçlar, A,B ve AB grubu kan taşıyanların 0 grubu kana sahip olanlara göre yüzde 55 oranında daha fazla mide kanserine yakalandığını gösterdi
Bu durum, 0 grubu dışındakilerin kesinlikle hastalık riski taşıdığı anlamına gelmiyor.