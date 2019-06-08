13 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu - A101 13 Haziran Perşembe aktüel indirimli ürünler neler?
A101 aktüel 13 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu 13 Haziran indirimli ürünler listesi yayınlandı. Perşembe günlerini A101 aktüel'in muhteşem kampanyaları ile karşılaşıyoruz. Özenle seçilmiş ürünler her hafta A101 aktüel kataloğu ile vatandaşlara tanıtılıyor. A101 aldın aldın kampanyası ile marketimiz takipçilerine çok uygun fiyatlarla ürünlerini öneriyor. Ayrıca A101 aktüel'de seçenekler o kadar çok ki biz a101 aktüel indirim broşürü ve fırsat seçeneklerini incelemekte çok zorlanıyoruz. A101 aktüel her hafta en az 9 sayfalık bir aktüel katalog ile karşımıza çıkıyor. Hafta sonları ise haftanın yıldızları ve çok al az öde indirimli ürünleri arasında kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. A101 kataloğu 13 Haziran ile Samsung Led TV yıldız fırsat olarak sunuldu. Honor 7s cep telefonu da A101 aktüel ürünler kataloğu 13 Haziran ile tanıtılan dev fırsatlardan biri oldu. PlayStation ile birlikte dünyayı kasıp kavuran konsollardan olan Xbox Perşembe günü raflarda olacak.
13 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu - A101 13 Haziran Perşembe aktüel indirimli ürünler neler? A101 aktüel ürünler kataloğu 13 Haziran yayına verildi. A101 aktüel ürünler kataloğu 13 Haziran ile dev fırsatlar tanıtıldı. Fırsatların içinde teknoloji ürünleri bir adım öne çıkıyor. Oyun tutkunlarının vazgeçilmezi olan Xbox One S A101 aktüel ürünler katlaoğu 13 Haziran ile vatandaşların beğenisine sunuldu. Ayrıca Samsung Led TV ve Honor 7s cep telefonu da diğer dev fırsatlar olarak tanıtıldı. A101 kataloğu 13 Haziran ile tanıtılan sürprizler bununla da sınırlı değil. Derin dondurucu, kulaklık ve hoparlör çeşitleri, elektrikli süpürge, sakal traşı makinesi, blender seti, akıllı çocuk saati gibi teknolojik ürünler de A101 kataloğu 13 Haziran'ın içerisinde yer alıyor. Peki, A101 13 Haziran indirimli ürünler neler? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu 13 Haziran...
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 13 HAZİRAN - SAMSUNG LED TV
A101 aktüel ürünler kataloğu 13 Haziran ile tanıtılan yıldız fırsat Samsung Curved Led TV oldu. Curved serisi kavisli modelleri ile öne çıkıyor ve gözü merkezde toplayarak derinlik veriyor. Böylece essiz sineme keyfi sunuyor. Samsung Led TV'lerde futbol müsabakaları da oldukça keyifli bir hal alıyor. 49 ekran olan Samsung Led TV 3699 TL etiket fiyatı ile raflarda olacak. Kredi kartına 9 taksit imkanı da sunulacak.
SAMSUNG LED TV ÖZELLİKLERİ
2 adet USB girişi
2 adet HDMI girişi
Wi-Fi
20 W ses çıkışı
Kavisli ekran
Samsung Türkiye garantisi
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 13 HAZİRAN - HONOR 7S CEP TELEFONU
Huawei'n alt markalarından olan Honor cep telefonları A101 tarafından Türkiye'nin dört bir yanında satılıyor. A101 aktüel ürünler kataloğu bu hafta da Honor'un öne çıkan modellerinden birini tanıttı. Honor 7s görüntü kalitesi ve üstün özelliklerinin yanı sıra 799 TL gibi cazip fiyatı ile de dikkat çekiyor. 24 saatte tamir garantisi de sunulan telefon uygun bir akıllı telefon arayanlar için büyük fırsat.
HONOR 7S ÖZELLİKLERİ
13 MP arka kamera ve flaş
5 MP ön kamera flaş
5.45 fullwiew ekran
2 SIM kartçalıştırma
Yüz tanıma
16 GB dahili hafıza
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 13 HAZİRAN - ALTUS BUZDOLABI
A101 aktüel ürünler kataloğu 13 Haziran ile bir de beyaz eşya tanıtıldı. Yaz aylarında dolabı yetersiz olanlar için Altus buzdolabı şık ve ufak tasarımı ile öne çıkıyor. 549 TL'den satılacak olan Altus buzdolabı tezgah seviyesinde kalıyor. Altus buzdolabı Arçelik garantisi ile sunulurken, kredi kartına taksit imkanı da bulunuyor
ALTUS BUZDOLABI ÖZELLİKLERİ
Dondurucu sebze alanı
Değiştirilebilir kapı yönü
Soğurucu bölmede aydınlatma
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 13 HAZİRAN - XBOX ONE S
A101 aktüel ürünler kataloğu 13 Haziran ile tanıtılan fırsatlar içinde en büyük ilgiyi hiç kuşkusuz Xbox One S görecek. PlayStation ile birlikte dünyayı kasıp kavuran oyun konsolu sınırlı sayıda olacak. Nadiren market kataloglarında yer alan Xbox uygun fiyatı ile oldukça cazip görünüyor. 1699 TL'ye satılan Xbox One S'e 6 taksit yapılıyor.
XBOX ONE S ÖZELLİKLERİ
HDR oyun deneyim
4K çözünürlük
Windows 10 uyumlu kumanda
2 yıl resmi garanti