108 yıl önce batmıştı... Titanic'in okyanusun dibinde şoke eden görüntüsü
2 bin 340 yolcusuyla ilk yolculuğuna çıkan Titanik transatlantiği, bundan tam 108 yıl önce, 15 Nisan 1912'de New Foundland'ın güneyinde bir buzdağına çarparak battı ve 1513 kişi öldü. 90'lı yılların sonunda filmi de çekilen ve yılların en büyük lüks yolcu gemisi olan Titanik, asırlardır okyanusun dibinde öylece yatıyor. Ancak son 15 yılda Titanik'e bir 'şeyler' oluyor ve dalgıçların yakaladığı son görüntü inanılmaz...
15.01.2020 11:34
- Son Güncelleme: 15.01.2020 11:34
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