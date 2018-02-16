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  • Türklerin soyu nereden geliyor? Şehir şehir Türklerin soy ağacı 1
    Türklerin soyu nereden geliyor? Şehir şehir Türklerin soy ağacı

    Türkler nereden geliyor? Kadim bir geçmişe sahip olan Türklerin soyu Hunlara dayanıyor.