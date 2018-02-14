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  • Özel harekatçılar yetiştiriyor 1
    Özel harekatçılar yetiştiriyor
    Hakkari'de huzur ve güvenliği sağlamak için gece gündüz çalışan özel harekat polisleri, aynı zamanda kentteki gençleri Türk sporuna kazandırıyor.