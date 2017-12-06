Millet kanalına sahip çıktı: #AHaberSusturulamaz

Vesayet odaklarına karşı milli iradenin sesi A Haber'e millet yine sahip çıktı. Kılıçdaroğlu'nun küstah tehdidine karşı milyonlarca twitter kullanıcısı #AHaberSusturulamaz hashtagiyle destek verdi.



Türkiye üzerinde kirli planlar yapan küresel çetelerin ve yerli taşeronlarına karşı milletinin ve devletinin yanında yer alan ATV ve A Haber, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etti. FETÖ'cü gazetecileri savunan ve Türkiye'yi dünyaya 'basın özgürlüğü yok' diye şikayet eden Kılıçdaroğlu, "Boynunuza ne takacağımı iyi biliyorum" diyerek A Haber ve ATV çalışanlarını ölümle tehdit etti.