Kumpasın ortakları Doğan Medya-FETÖ-Kılıçdaroğlu

ABD'deki kumpas davasından FETÖ'nün delilleriyle Türkiye ekonomisi vurulmak isteniyor. Kirli kumpasın sahte delillerini CHP'nin kripto FETÖ'cü vekili ABD'ye taşıdı. 17-25 Aralık'ın açık destekçisi Doğan medyası, bu ihaneti de boş geçmedi, Türkiye'de algı oyunu işini üstlendi. Kılıçdaroğlu, kumpas davasıyla paralel olarak ahlaksız iftiralar savurarak algı oyunu yapamaya çalıştı, küresel kumpasın ortağı oldu. Türkiye düşmanları bir kez daha hüsrana uğrayacak. Bu millet 15 Temmuz'da olduğu gibi ülkesine, devletine sahip çıkacak. İşte küresel kumpas çetesinin Türkiye'de taşeronluğu yapan Doğan medyası ve Kılıçdaroğlu'nun pislikleri...