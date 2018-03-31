Milli savaş uçağı milli jet motor ile uçacak (Türkiyenin yeni nesil yerli silahları)

SSB ile TRMotor arasında imzalanan sözleşme kapsamında, bir yandan Milli Muharip Uçak için bir turbofan motorun tasarım, geliştirme ve test altyapıları oluşturulurken, diğer yandan da farklı proje ve programlara hizmet edebilecek pek çok kabiliyet ve teknoloji kazanımı hedefleniyor.