Milli savaş uçağı milli jet motor ile uçacak (Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları)

Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB), milli muharip uçağı TF-X'in motor geliştirme süreci için TRMotor ile sözleşme imzaladı.

31 Mart 2018 Cumartesi, 13:22:31 Güncelleme: 10:17:32
Milli savaş uçağı milli jet motor ile uçacak (Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları)
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Milli savaş uçağı milli jet motor ile uçacak (Türkiyenin yeni nesil yerli silahları)

SSB Başkanı İsmail Demir, yabancı üreticilerin tekliflerini hatırlatarak, "İnceleniyor ama biz burada, kırmızı çizgilerimizi net olarak ortaya koyduk" dedi. Rolls-Royce ile devam eden görüşmelere dikkat çeken savunma kaynakları da Türkiye'nin, fikri haklar konusundaki şartlarını kabul etmeyen İngiliz firmaya net mesaj verildiği değerlendirmesinde bulundu.

Milli savaş uçağı milli jet motor ile uçacak (Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları)
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Milli savaş uçağı milli jet motor ile uçacak (Türkiyenin yeni nesil yerli silahları)

SSB ile TRMotor arasında imzalanan sözleşme kapsamında, bir yandan Milli Muharip Uçak için bir turbofan motorun tasarım, geliştirme ve test altyapıları oluşturulurken, diğer yandan da farklı proje ve programlara hizmet edebilecek pek çok kabiliyet ve teknoloji kazanımı hedefleniyor.

Milli savaş uçağı milli jet motor ile uçacak (Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları)
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Milli savaş uçağı milli jet motor ile uçacak (Türkiyenin yeni nesil yerli silahları)

SSB Başkanı Demir, TRMotor'un yedi ay önce faaliyete geçtiğini hatırlatarak, "Amacımız, uçağımızın motorunun hiçbir yabancı ülke kısıtına tabi olmaması. Süre olarak, çok kısa sürede bitmesini bekleyeceğimiz bir proje değil" dedi.

İşte Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları
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İşte Türkiyenin yeni nesil yerli silahları

İŞTE TÜRKİYE'NİN YENİ NESİL YERLİ SİLAHLARI

NEFER' GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere tüm müşterilerine özgün ürün ve sistemler sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Alınan bilgiye göre, ASELSAN uzaktan komutalı silah sistemi ürün ailesinin en yeni üyesi NEFER, Kazakistan'ın zorlu kış koşullarında denendi.

İşte Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları
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İşte Türkiyenin yeni nesil yerli silahları

YETKİLİLERDEN TAM NOT

Müşteri testlerini başarıyla tamamlayan NEFER, atışlarda gösterdiği performans ile yetkililerden tam not aldı.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de NEFER'in Kazakistan'daki testleri başarıyla geçtiğini resmi Twitter hesabından duyurdu. Canikli, NEFER'in atışlarda gösterdiği performans ile yetkililerden tam not aldığını bildirdi.

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