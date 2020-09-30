Haberler Galeri Türkiye İşte Türkiye'de koronavirüsün illere göre dağılımı! İstanbul, İzmir, Ankara ve Konya'da Kovid-19 rakamları...

İşte Türkiye'de koronavirüsün illere göre dağılımı! İstanbul, İzmir, Ankara ve Konya'da Kovid-19 rakamları...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki yatak doluluk oranlarına ilişkin de bilgi veren Koca, servis yatak doluluğunun 234 bin 316, yoğun bakım doluluğunun 40 bin 850, ventilatör doluluğunun ise 24 bin 299 olduğunu kaydetti. İllerde vaka sayılarına ilişkin ise Koca, "İstanbul'da vaka sayısı yüzde 2,8 oranında düştü." dedi.

30.09.2020 23:38 - Son Güncelleme: 30.09.2020 23:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





