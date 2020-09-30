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İşte Türkiye'de koronavirüsün illere göre dağılımı! İstanbul, İzmir, Ankara ve Konya'da Kovid-19 rakamları...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki yatak doluluk oranlarına ilişkin de bilgi veren Koca, servis yatak doluluğunun 234 bin 316, yoğun bakım doluluğunun 40 bin 850, ventilatör doluluğunun ise 24 bin 299 olduğunu kaydetti. İllerde vaka sayılarına ilişkin ise Koca, "İstanbul'da vaka sayısı yüzde 2,8 oranında düştü." dedi.

30.09.2020 23:38 - Son Güncelleme: 30.09.2020 23:44
İşte Türkiye'de koronavirüsün illere göre dağılımı! İstanbul, İzmir, Ankara ve Konya'da Kovid-19 rakamları...

İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya ile ilgili bilgi veren Koca, ""Aşı için önümüzdeki 2-3 aylık zaman kaldığı da düşünülürse tünelin ucu ve ışık göründü" ifadelerini kullandı.

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İşte Türkiye'de koronavirüsün illere göre dağılımı! İstanbul, İzmir, Ankara ve Konya'da Kovid-19 rakamları...

İSTANBUL
Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul'da vaka sayısı, yüzde 2,8 oranında düştü." değerlendirmesinde bulundu.

İşte Türkiye'de koronavirüsün illere göre dağılımı! İstanbul, İzmir, Ankara ve Konya'da Kovid-19 rakamları...

Servis yatak doluluk oranı: 51,1

Yoğun bakım doluluk oranı: 61,3

Ventilatör doluluk oranı: 35,8

İşte Türkiye'de koronavirüsün illere göre dağılımı! İstanbul, İzmir, Ankara ve Konya'da Kovid-19 rakamları...

ANKARA
Bakan Koca, "Ankara'daki hasta sayısı iki haftada yarı yarıya azaldı. Aldığımız tedbirlerle son 10 gün içinde günlük hasta sayısı yüzde 60'a yakın azaldı" açıklamasında bulundu.

İşte Türkiye'de koronavirüsün illere göre dağılımı! İstanbul, İzmir, Ankara ve Konya'da Kovid-19 rakamları...

Servis yatak doluluk oranı: 50,1

Yoğun bakım doluluk oranı: 76,5

Ventilatör doluluk oranı: 25,8

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