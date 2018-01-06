En pahalı ve en havalı yatlar

Değeri milyon liraları aşan tekneler bu yıl şubat ayında İstanbul'da görücüye çıkacak. Ancak bu yıl önceki yıllardan farklı olarak İstanbul'da aynı anda iki noktada birden düzenlenecek. İlki 10-18 Şubat arasında CNR'da, ikincisi ise 17-25 Şubat tarihlerinde Tuzla'da Viaport Marina'da yapılacak. CNR'daki fuarın son hafta sonu ile Tuzla Viaport Marina'daki fuarın ilk hafta sonunun aynı günlere denk gelmesinin 'boatshow' düzenleyen şehirler için bir ilk olduğunu söyleyen yetkililer, "Dünyada ilk kez bir şehirde aynı anda iki fuar düzenlenmiş olacak" dedi.