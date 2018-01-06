CHP’nin FETÖ ve yolsuzluk bataklığı

CHP şu sıralar ardı ardına belediyelerinde patlayan yolsuzluk ve vurgun skandallarıyla gündemde, CHP'li belediyelerin sadece vurgun yapılan yerler olmaktan çıkıp FETÖ'ye kaynak aktarılan yerler haline geldiği ortaya çıktı. Bunun son örneğini Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden alınmasında ortaya çıkan detaylarda gördük. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün düzenlediği kaset kumpasıyla CHP'de koltuğu Deniz Baykal'dan devralmasından sonra CHP-FETÖ ilişkisi yoğunluk kazandı. İhanet örgütü FETÖ'nün, partinin kılcal damarlarına kadar sızdığı ortaya çıktı. CHP'li vekillerden FETÖ'ye destek açıklamaları eskik olmuyor. CHP, hem FETÖ hem de yolsuzluk bataklığına saplanmış görünüyor.