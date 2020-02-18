Kıyamet ambarı dünyanın sonuna hazırlanıyor! 2008 yılında açılmıştı şimdi ise...

Hürriyet'in haberine göre; Şubat 2008'de açılan ambar, dünyanın her bölgesinden 250 milyon adet tohumu barındırıyor ve olumsuz hava koşullarından olası birçok saldırıya karşı dirençli bir şekilde inşa edildi. Uzunluğu 130 metre, duvarları da çelik barlarla çevrili ambarda 4.5 milyon tür meyve, sebze ve tahıl tohumu koruma altında tutuluyor.