Kıyamet ambarı dünyanın sonuna hazırlanıyor! 2008 yılında açılmıştı şimdi ise...
2020, dünya için felaketlerin yılı oldu şimdiden. Depremler, çığlar, köpüren denizler, salgınlar, virüsler ve daha fazlası. Akıllara pek çok şey geliyor ama herkes 'Dünyanın sonu mu geliyor?' sorusunu kafasından atamıyor. ABD başta olmak üzere birçok ülke dünyanın sonuna hazırlık yapıyor. Olası nükleer savaşlar, dünyanın sular altında kalması, depremler gibi büyük felaketlerden sonraya yaşam kalması için çalışmalar yapılıyor. Onlardan biri Norveç'in gizemli Svalbard Adası'nda kurulan Kıyamet Ambarı. 2008 yılında açılan Kıyamet Ambarı şimdi ne halde?
18.02.2020 10:03
- Son Güncelleme: 18.02.2020 10:17
Dünyanın yaşayacağı doğal afetler, depremler, nükleer saldırı sonrasında yok olan yeryüzünü yeniden oluşturmak ve küresel tohum ihtiyacını sağlamak amacıyla Norveç'in gizemli Svalbard Adası'nda kurulan Kıyamet Ambarı, Kuzey Kutbu'na bin 300 kilometre mesafede bulunuyor ve 'insanlığın son umudu' olarak biliniyor.
Hürriyet'in haberine göre; Şubat 2008'de açılan ambar, dünyanın her bölgesinden 250 milyon adet tohumu barındırıyor ve olumsuz hava koşullarından olası birçok saldırıya karşı dirençli bir şekilde inşa edildi. Uzunluğu 130 metre, duvarları da çelik barlarla çevrili ambarda 4.5 milyon tür meyve, sebze ve tahıl tohumu koruma altında tutuluyor.
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