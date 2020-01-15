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Bu çukurların içinde insan yaşıyor! Dünyayı şaşkına çeviren görüntü...

Yer yarıldı içine girdi sözü gerçek oldu... Bu deliğin içerisinde çok büyük bir şehir yaşıyor! İnanılmaz gerçek ortaya çıktı. Avustralya'da bulunan bu koca deliği binlerce kişi ziyaret ediyor. Nedeni ise sadece basit bir delik değil, koca bir yerleşim yeri olması. İşte dünyanın en ilginç yeri.

15.01.2020 10:57 - Son Güncelleme: 15.01.2020 11:07
Bu çukurların içinde insan yaşıyor! Dünyayı şaşkına çeviren görüntü...

Güney Avustralya'nın güneyinde yer alan Coober Pedy, Avustralya'nın opal madencilik endüstrisinin merkezinde bulunan bir kasaba. Şimdilerde, Coober Pedy'nin yüzde 60 yerlisi, yerin altında yaşıyor ve kasaba sürdürülebilir yaşam anlamında bir lider olma yolunda ilerliyor. Peki, Coober Pedy kasabasını bu kadar ilginç yapan ne?

Bu çukurların içinde insan yaşıyor! Dünyayı şaşkına çeviren görüntü...

COOPER PEDY'NİN TARİHİ
Bunaltıcı derecede bir yer düşünün, öyle ki insanın kendini yerin altına sokası gelecek kadar. İşte Avustralya'nın güney kısmında taşrada yer alan Coober Pedy, tam da bu tanıma uyuyor ve genelde etraf, yerel opal madenlerden gelen ince kırmızı toz ile örtülü oluyor.

Bu çukurların içinde insan yaşıyor! Dünyayı şaşkına çeviren görüntü...

Yöre halkı daha serin, daha yaşanabilir bir hava elde etmek için, tüm yaratıcılığını kullanarak eski madenlerde hatta sığınaktan kiliseye kadar bir yeraltı topluluğu oluşturmuş. Bugün, Coober Pedy halkının, yaklaşık yüzde 60'ı yerin altında yaşıyor.

Bu çukurların içinde insan yaşıyor! Dünyayı şaşkına çeviren görüntü...

İşin ilginç olanı, Coober Pedy'nin kökenlerinin de yeraltına dayanması. Yaklaşık 100 yıl önce genç bir çocuk, bölgede birkaç parça opal keşfetmiş. Buradan başlayan hikâye, madencilerin bölgeye akın etmesiyle devam etmiş ve böylece Coober Pedy kısa bir sürede dünyanın en geniş opal kaynağı olmayı başarmış. En parlak dönemi olan 1970 ve 80'lerde kasaba, neredeyse 1000'den fazla madenciye ev sahipliği yapmış. Bugün ise sadece 100 madenci Coober Pedy'de yaşıyor.

Bu çukurların içinde insan yaşıyor! Dünyayı şaşkına çeviren görüntü...

COOPER PEDY, YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJESİ
Opal cenneti olan Coober Pedy'nin özelliklerini ve hikayesini duymuş olabilirsiniz. Fakat bu ilginç yeraltı kasabasının son zamanlarda tekrar dikkat çekmesinin farklı bir sebebi bulunuyor: o da elektrikli enerji projesi.

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