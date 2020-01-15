Bu çukurların içinde insan yaşıyor! Dünyayı şaşkına çeviren görüntü...

Yer yarıldı içine girdi sözü gerçek oldu... Bu deliğin içerisinde çok büyük bir şehir yaşıyor! İnanılmaz gerçek ortaya çıktı. Avustralya'da bulunan bu koca deliği binlerce kişi ziyaret ediyor. Nedeni ise sadece basit bir delik değil, koca bir yerleşim yeri olması. İşte dünyanın en ilginç yeri.

15.01.2020 10:57 - Son Güncelleme: 15.01.2020 11:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





