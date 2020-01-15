Bu çukurların içinde insan yaşıyor! Dünyayı şaşkına çeviren görüntü...
Yer yarıldı içine girdi sözü gerçek oldu... Bu deliğin içerisinde çok büyük bir şehir yaşıyor! İnanılmaz gerçek ortaya çıktı. Avustralya'da bulunan bu koca deliği binlerce kişi ziyaret ediyor. Nedeni ise sadece basit bir delik değil, koca bir yerleşim yeri olması. İşte dünyanın en ilginç yeri.
Güney Avustralya'nın güneyinde yer alan Coober Pedy, Avustralya'nın opal madencilik endüstrisinin merkezinde bulunan bir kasaba. Şimdilerde, Coober Pedy'nin yüzde 60 yerlisi, yerin altında yaşıyor ve kasaba sürdürülebilir yaşam anlamında bir lider olma yolunda ilerliyor. Peki, Coober Pedy kasabasını bu kadar ilginç yapan ne?
İşin ilginç olanı, Coober Pedy'nin kökenlerinin de yeraltına dayanması. Yaklaşık 100 yıl önce genç bir çocuk, bölgede birkaç parça opal keşfetmiş. Buradan başlayan hikâye, madencilerin bölgeye akın etmesiyle devam etmiş ve böylece Coober Pedy kısa bir sürede dünyanın en geniş opal kaynağı olmayı başarmış. En parlak dönemi olan 1970 ve 80'lerde kasaba, neredeyse 1000'den fazla madenciye ev sahipliği yapmış. Bugün ise sadece 100 madenci Coober Pedy'de yaşıyor.