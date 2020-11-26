İstanbul'da tarihe meydan okuyan kaleler!

Üç büyük imparatorluğa başkentlik yapan İstanbul, tarih boyunca her zaman stratejik anlamda büyük öneme sahip olmuştur. Bunun bir sonucu olarak bugünkü İstanbul'un farklı bölgelerinde çok sayıda kale inşa edilmiştir. Roma, Doğu Roma ve Osmanlılar'ın inşa ettiği bu kaleler günümüze kadar ulaşmıştır. İşte tarihi İstanbul surları dışında kentin farklı bölgelerinde yapılmış ve mutlaka görülmesi gereken kaleler.