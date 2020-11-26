İstanbul'da tarihe meydan okuyan kaleler!
Yüzyıllar boyunca Avrupa ve Asyayı birleştiren İstanbul, imparatorlukların gözünde dünyanın en büyük metropollerinden biri olmuştur. Roma, Doğu Roma ve Osmanlı gibi tarihine damgasına vurmuş imparatorluğa başkentlik yapmış bir şehirdir. Napoleon'un "dünya tek bir ülke olsa başkenti İstanbul olurdu" sözüyle de önemini vurguladığı İstanbul, askeri bakımdan da çok stratejik bir noktada yer alır.
Üç büyük imparatorluğa başkentlik yapan İstanbul, tarih boyunca her zaman stratejik anlamda büyük öneme sahip olmuştur. Bunun bir sonucu olarak bugünkü İstanbul'un farklı bölgelerinde çok sayıda kale inşa edilmiştir. Roma, Doğu Roma ve Osmanlılar'ın inşa ettiği bu kaleler günümüze kadar ulaşmıştır. İşte tarihi İstanbul surları dışında kentin farklı bölgelerinde yapılmış ve mutlaka görülmesi gereken kaleler.
Yoros Kalesi
Yoros Kalesi, Beykoz ilçesi sınırlarında yer alan sekiz asırlık bir kaledir. 1262 yılında yapımı tamamlanan Yoros Kalesi, inşa edildi yer bakımından da oldukça stratejik bir konumda yer alır. Duvarlarında Doğa Roma döneminden kalma yazıtların göze çarptığı kale bir dönem de Cenevizlilerin kontrolünde kalır.
Yoros Kalesi
İstanbul'un fethine kadar Cenevizlilerin kontrolünde kalması nedeniyle Ceneviz Kalesi olarak anılsa da bu askeri yapı tipik bir Doğu Roma mimarisi özellikleri taşımaktadır. Karadeniz'den gelecek tehlikeler karşısında inşa edilen Yoros Kalesi, İstanbul'a kuzeyden gelebilecek saldırıları önleme konusunda büyük fayda sağlamıştır.
Şile Kalesi
1396 yılında Yıldırım Beyazıt tarafından fethedilen kale bu tarihten sonra Osmanlıların Boğaziçi trafiğini kontrol etme ve bölgeye hakim olabilmelerine büyük imkân sağlamıştır. Zaman içinde yaşanan istila girişimleri nedeniyle kale büyük hasar görmüş ve bir harabeye dönüşmüştür. Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen restorasyon da aslına uygun olmadığı gerekçesiyle tepki çekmiştir.