Çanakkale Savaşı'ndan kalma batıklar dalış turizmine açılacak

"Çanakkale Savaşları'na hep kara muhabereleri tarafından bakılıyordu. Ama şu bir gerçek ki aslında Çanakkale Savaşı'ndan kalma birçok hatıra boğazın altındaydı. Biz de Çanakkale Savaşları'ndan kalma hatıraları dalışa uygun hale getirmek için çalışma başlattık. Çanakkale Boğazı'nın altında birçok gemi var. Savaş sırasından kalma top mermileri, süngüler ve kurşunlar var. Biz burada bir sualtı parkı oluşturuyoruz. 1'inci Dünya Savaşı temalı ilk ve tek sualtı parkı Çanakkale'de olacak. Bu çok heyecan uyandırdı. Dalış camiası bunu merakla beklemeye başladı. İnşallah 2021 yılının bahar ayları gibi ilk dalışı Majestic zırhlısına başlatabiliriz. Çünkü savaş sırasında batırılan Majestic zırhlısı çok merak ediliyor" dedi.