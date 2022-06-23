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Haberler Trend Ziraat Bankası'ndan sadece emeklilere ödenecek! Nakit ihtiyacı olan emekliye ister 20 bin ister 40 bin TL anında hesapta!

Ziraat Bankası'ndan sadece emeklilere ödenecek! Nakit ihtiyacı olan emekliye ister 20 bin ister 40 bin TL anında hesapta!

Ziraat Bankası, dar gelir grubunda yer alan pek çok vatandaş amacıyla de finansman fırsatları sunuyor. Genellikle çoğalan enflasyon nedeniyle nakit sıkışıklığı yaşam sürdüren emekliler amacıyla cazip teklifler sunulmaya devam ediyor. Ziraat Bankası Emeklinin Artısı Kredi Paketi kapsamında, avantajlı koşullar ile konut ve nakit ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. İhtiyaç kredisi kapsamında 20 bin TL ile 40 bin TL arasında tüketici kredisi verilmesi hedefleniyor.

takvim.com.tr
23.06.2022 10:22 - Son Güncelleme: 23.06.2022 10:22
Ziraat Bankası’ndan sadece emeklilere ödenecek! Nakit ihtiyacı olan emekliye ister 20 bin ister 40 bin TL anında hesapta!

Ziraat Bankası doğrultusundan emeklilere makul oranlara sahip nakit kredi takviyeleri verilmeye devam ediyor. Emeklinin Artısı Kredi Paketi kapsamında yer alan Tüketici Kredisi ile nakit gereksinimi çeken emeklinin rahat bir soluk alması sağlanacak. Kredi tutarına göre makul oranlar ve ödeme koşulları ile ödeme işlemlerinin tamamlanması hedeflenmektedir.

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Ziraat Bankası’ndan sadece emeklilere ödenecek! Nakit ihtiyacı olan emekliye ister 20 bin ister 40 bin TL anında hesapta!

Emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan emeklilerin yararlanabildiği Tüketici Kredisi kapsamında, 20.000 TL kredi amacıyla 36 ay vadede %1,55 faiz seviyesi ve aylık 776,80 TL taksit tutarı belirlenmiştir.

Ziraat Bankası’ndan sadece emeklilere ödenecek! Nakit ihtiyacı olan emekliye ister 20 bin ister 40 bin TL anında hesapta!

40.000 TL kredide ise 36 ay vadede %1,69 faiz oranları ile aylık 1.597 TL taksit alternatifi ile kredi ödemelerine olanak verilmektedir.

Ziraat Bankası’ndan sadece emeklilere ödenecek! Nakit ihtiyacı olan emekliye ister 20 bin ister 40 bin TL anında hesapta!

Emekliye Özel Konut Kredisi De Verilecek!

Ziraat Bankası doğrultusundan ilaveten emeklilere özel konut kredisi üstünlükleri da sunuluyor. 100.000 TL'ye 120 ay vadede %1,29 faiz oranları ile emekliler amacıyla konut kredisi verilmesi hedefleniyor.

Ziraat Bankası’ndan sadece emeklilere ödenecek! Nakit ihtiyacı olan emekliye ister 20 bin ister 40 bin TL anında hesapta!

1 milyon TL'de ise 120 ay vade ile yüzde 1,34 faiz oranları ile ödeme planlarını hazırlanması sağlanıyor.

Ziraat Bankası’ndan sadece emeklilere ödenecek! Nakit ihtiyacı olan emekliye ister 20 bin ister 40 bin TL anında hesapta!

Emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alan emeklilerin nakit ve konut kredisi gereksinimleri amacıyla yararlanabilecekleri Emeklinin Artısı Kredi Paketi kapsamında daha çoğu üstünlük sunulmaya devam etmektedir.

Ziraat Bankası’ndan sadece emeklilere ödenecek! Nakit ihtiyacı olan emekliye ister 20 bin ister 40 bin TL anında hesapta!

Emekliye Özel Kredi Başvuruları Nasıl Yapılacak?

Emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alan emeklilerin yararlanabildiği özel kredi paketleri kapsamında, Dijital Kredi ürünü ile şubeye gitmeden de kredi kullanılması sağlanmaktadır.

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