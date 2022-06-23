Ziraat Bankası’ndan sadece emeklilere ödenecek! Nakit ihtiyacı olan emekliye ister 20 bin ister 40 bin TL anında hesapta!

Ziraat Bankası doğrultusundan emeklilere makul oranlara sahip nakit kredi takviyeleri verilmeye devam ediyor. Emeklinin Artısı Kredi Paketi kapsamında yer alan Tüketici Kredisi ile nakit gereksinimi çeken emeklinin rahat bir soluk alması sağlanacak. Kredi tutarına göre makul oranlar ve ödeme koşulları ile ödeme işlemlerinin tamamlanması hedeflenmektedir.