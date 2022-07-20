Ziraat Bankası’ndan emeklilere büyük müjde geldi! 500 TL’den 750 TL’ye kadar nakit ödeme yapılmaya başlandı!

Ziraat Bankası 750 TL'ye Kadar Promosyon Nasıl Alınır?

SGK, her banka ile sözleşme düzenlemektedir. Ziraat Bankası da bu bankalardan biridir. Sözleşmeye göre emekli maaşı 1500 TL'ye kadar olan emekliler promosyon olarak 500 TL alacaklardır.