Zihninizi kıskaca alacak IQ testi: Baykuşların arasında bir kedi bulan ise bir dahi... 250 kişiden 1'i bile fark edemiyor!
Bazı hayvanların ön planda olduğu halde fark edilmediği bu tarz görsellere sık sık denk gelmişinizdir. Fotoğrafta onlarca baykuş var. Burada meydan okumaya katılan kişilerden tanımlanan süre içerisinde gizlenmiş kediyi bulmanız isteniyor. Fotoğraftaki gizli kediyi 10 saniye içinde bulabildiyseniz dahi seviyesinde bir zekaya olduğunuz iddia ediliyor. Peki, kediyi tanımlanan süre içerisinde bulabildiniz mi? Sizi şimdi son derece zorlu bu görselle baş başa bırakıyoruz.
21.02.2023 12:35 - Son Güncelleme: 21.02.2023 12:35
Zihninizi kıskaca alacak IQ testi geldi. Baykuşların arasında bir kedi bulan ise bir dahi... 250 kişiden 1'i bile fark edemiyor. Fotoğrafta birçok baykuş göreceksiniz . Ancak bu baykuşlar arasında bir kedi bulmanız gerekiyor. Bunun için sadece 10 saniyeniz var. Yani 10 saniye içinde kedinin resmini bulursanız bu mücadeleyi kazanırsınız. Buradaki asıl zorluk onlarca baykuşun ortasında bir kedinin yüzünü bulmak olacaktır.