Zihninizi kıskaca alacak IQ testi: Baykuşların arasında bir kedi bulan ise bir dahi... 250 kişiden 1’i bile fark edemiyor!

Zihninizi kıskaca alacak IQ testi geldi. Baykuşların arasında bir kedi bulan ise bir dahi... 250 kişiden 1'i bile fark edemiyor. Fotoğrafta birçok baykuş göreceksiniz . Ancak bu baykuşlar arasında bir kedi bulmanız gerekiyor. Bunun için sadece 10 saniyeniz var. Yani 10 saniye içinde kedinin resmini bulursanız bu mücadeleyi kazanırsınız. Buradaki asıl zorluk onlarca baykuşun ortasında bir kedinin yüzünü bulmak olacaktır.