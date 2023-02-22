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Zihin zorlayan IQ testi: 20 kişiden 1'i bile başaramadı! Resimdeki 3 hindistan cevizi nerede?

Optik illüzyonların zorluklarla mücadele etmeyi sevenlerin ilgisini ve beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son aylarda bu tarz paylaşımlar o kadar popüler oldu ki gören sorulan soruları, aranan detayları hemen bulmaya çalışıyor. Son günlerde ayıların arasına gizlenmiş 3 hindistan cevizi isimli görsel son dönemde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Saniyeler içerisinde gizlenen 3 hindistan cevizini bulan insanların IQ seviyesinin yüksek olduğu ifade ediliyor.

22.02.2023 14:42 - Son Güncelleme: 22.02.2023 14:42
Zihin zorlayan IQ testi: 20 kişiden 1’i bile başaramadı! Resimdeki 3 hindistan cevizi nerede?

Zihin zorlayan IQ testi geldi. 20 kişiden 1'i bile başaramadı. Resimdeki 3 hindistan cevizi nerede sorusu kullanıcılara yöneltildi. Sizden aşağıda yer alan görsel detaylı bir şekilde inceleyerek ayıların arasında saklanan 3 gizli hindistan cevizini bulmanız isteniyor. Peki, resimdeki 3 hindistan cevizi nerede? İşte zihin zorlayan IQ testi

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Zihin zorlayan IQ testi: 20 kişiden 1’i bile başaramadı! Resimdeki 3 hindistan cevizi nerede?

ZAMAN BAŞLADI

Resimdeki 3 gizli hindistan cevizini bulmanız isteniyor. Şimdi aşağıdaki resme bir göz atın.

Zihin zorlayan IQ testi: 20 kişiden 1’i bile başaramadı! Resimdeki 3 hindistan cevizi nerede?

Bu görüntü, kullanıcıları görüntüdeki gizli hayvanı veya nesneyi bulmaya zorlayan ve optik illüzyon zorlukları yaratmada usta olan Gergely Dudás tarafından hazırlandı.

Zihin zorlayan IQ testi: 20 kişiden 1’i bile başaramadı! Resimdeki 3 hindistan cevizi nerede?

ÇOĞU KİŞİ BULAMADI

Bu resimde kahverengi ayılar, beyaz ayılar veya kutup ayıları gibi farklı renklerde ve tarçın renkli ayılar görebilirsiniz.

Zihin zorlayan IQ testi: 20 kişiden 1’i bile başaramadı! Resimdeki 3 hindistan cevizi nerede?

Sadece olağanüstü gözlem becerilerine sahip olanlar rekor süreyi geçebilecekler. Kim bilir, belki de o kişi siz olabilirsiniz.

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