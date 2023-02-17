Zihin yoran IQ testi... 20 kişi denedi 1’i bile başarıya ulaşamadı! Resimdeki tilki nerede?

Optik yanılsamalar bir görüntüyü gördüğümüzde kolayca aldandığımız veya yanlış algıladığımız paylaşımlardır. Bugün paylaşılan resimde gölün yakınında bir kaz grubu yer alıyor. Ancak kaz grubunun haberi olmadan yakınlarda pusuya yatmış bir tilki vardır. Bu resmi görenlerin çoğu tilkiyi hemen fark edemiyor. Peki, size tanımlanan süre içerisinde gizlenmiş hayvanı bulabilir misiniz? İşte asırlık IQ testi