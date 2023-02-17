Zihin yoran IQ testi... 20 kişi denedi 1'i bile başarıya ulaşamadı! Resimdeki tilki nerede?
Bu görüntü bir grup kazın bir gölün önünde dolaştığını anları gösteriyor. İlk bakışta resim sıradan görünüyor olabilir. Ancak görselde bir tilki gizleniyor. İnsanların sadece %1'i mevcut resmin içinde kazların hemen etrafında saklanan gizli tilkiyi 10 saniyede görebiliyor. Görüntüyü paylaşan kişi internet kullanıcılarına gizlenmiş tilkiyi bulamayacağına dair meydan okuyor: Sadece yüksek zekaya sahip kişilerin bu optik illüzyon testini çözebildiği söyleniyor. Şimdi kazların peşine düşmüş olan tilkiyi arayabiliriz.
Optik yanılsamalar bir görüntüyü gördüğümüzde kolayca aldandığımız veya yanlış algıladığımız paylaşımlardır. Bugün paylaşılan resimde gölün yakınında bir kaz grubu yer alıyor. Ancak kaz grubunun haberi olmadan yakınlarda pusuya yatmış bir tilki vardır. Bu resmi görenlerin çoğu tilkiyi hemen fark edemiyor. Peki, size tanımlanan süre içerisinde gizlenmiş hayvanı bulabilir misiniz? İşte asırlık IQ testi
10 SANİYEDE BULABİLECEK MİSİN?
Peki, siz görselde başarılı bir şekilde saklanan tilkiyi 10 saniyede bulabilecek misiniz? Şimdi detaylıca bakmaya devam edin.
İPUCU HAZIR
Ağacın üzerine hemen dikkatlice bakmaya başlayın. O alanda tilkiyi görmeye başlayabilirsiniz.
İŞTE TİLKİNİN SAKLANDIĞI YER
Eğer hala o alanda tilki bulamıyorsanız merak etmeyin. Aşağıdaki görselle size yardımcı olacağız. İşte tilkinin yeri