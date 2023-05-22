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Haberler Trend Zeki olanı şipşak ortaya çıkaran bulmaca! Göl kenarına gizlenmiş 3 kelimeyi görenlerin IQ'su çok yüksek çıkıyor!

Zeki olanı şipşak ortaya çıkaran bulmaca! Göl kenarına gizlenmiş 3 kelimeyi görenlerin IQ'su çok yüksek çıkıyor!

Bugün sizinle paylaşacağımız görselde sahilde balık tutan üç çocuğun yer aldığı bir sahne bulunuyor. Bu görselde dikkatli gözlerle bakıldığında gizlenmiş 4 kelime bulunuyor. Görseldeki yazı ve çizgilerin benzer renklerle hazırlanması, bulmacayı biraz daha zorlu hale getiriyor. Ancak dikkat seviyesi yüksek olan kişiler, gizlenmiş kelimeleri kısa sürede bulabiliyor. Şimdi sizleri bu zeka bulmacasıyla baş başa bırakıyoruz.

22.05.2023 13:47 - Son Güncelleme: 22.05.2023 13:48
Zeki olanı şipşak ortaya çıkaracak bulmaca! Göl 3 saklı kelimeyi görenlerin IQ’su çok yüksek çıkıyor!

Bu zeka bulmacasında, sahil kenarında balık tutan üç çocuğun yer aldığı bir görsel bulunuyor. Görseldeki nesnelerin içine gizlenmiş 4 kelimeyi bulmanız isteniyor. Ancak yazı ve çizgilerin benzer renklerle hazırlanması bulmacayı biraz daha karmaşık hale getiriyor. Görseli dikkatlice incelemeniz gerekiyor. Çünkü detaylar sizi gizli kelimelere götürecek.

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Zeki olanı şipşak ortaya çıkaracak bulmaca! Göl 3 saklı kelimeyi görenlerin IQ’su çok yüksek çıkıyor!

Görseldeki çizgilerin olduğu kısımları büyük bir dikkatle incelemeniz gerekmektedir. Bu kısımlarda yer alan detaylar size gizli kelimelere ulaşmanızda yardımcı olacaktır.

Zeki olanı şipşak ortaya çıkaracak bulmaca! Göl 3 saklı kelimeyi görenlerin IQ’su çok yüksek çıkıyor!

Dikkat ve sabırla bulmacayı çözmek için görseli tarayın ve kelimelerin yerini keşfedin.

Zeki olanı şipşak ortaya çıkaracak bulmaca! Göl 3 saklı kelimeyi görenlerin IQ’su çok yüksek çıkıyor!

Ancak endişelenmeyin, eğer kelimelere ulaşamazsanız, çözümü en altta bulabilirsiniz.

Zeki olanı şipşak ortaya çıkaracak bulmaca! Göl 3 saklı kelimeyi görenlerin IQ’su çok yüksek çıkıyor!

Tüm gizli kelimeleri başarıyla bulanları tebrik ediyoruz.

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