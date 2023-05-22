Zeki olanı şipşak ortaya çıkaran bulmaca! Göl kenarına gizlenmiş 3 kelimeyi görenlerin IQ'su çok yüksek çıkıyor!

Bu zeka bulmacasında, sahil kenarında balık tutan üç çocuğun yer aldığı bir görsel bulunuyor. Görseldeki nesnelerin içine gizlenmiş 4 kelimeyi bulmanız isteniyor. Ancak yazı ve çizgilerin benzer renklerle hazırlanması bulmacayı biraz daha karmaşık hale getiriyor. Görseli dikkatlice incelemeniz gerekiyor. Çünkü detaylar sizi gizli kelimelere götürecek.