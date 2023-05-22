Zeki olanı şipşak ortaya çıkaran bulmaca! Göl kenarına gizlenmiş 3 kelimeyi görenlerin IQ'su çok yüksek çıkıyor!
Bugün sizinle paylaşacağımız görselde sahilde balık tutan üç çocuğun yer aldığı bir sahne bulunuyor. Bu görselde dikkatli gözlerle bakıldığında gizlenmiş 4 kelime bulunuyor. Görseldeki yazı ve çizgilerin benzer renklerle hazırlanması, bulmacayı biraz daha zorlu hale getiriyor. Ancak dikkat seviyesi yüksek olan kişiler, gizlenmiş kelimeleri kısa sürede bulabiliyor. Şimdi sizleri bu zeka bulmacasıyla baş başa bırakıyoruz.
22.05.2023 13:47 - Son Güncelleme: 22.05.2023 13:48
Bu zeka bulmacasında, sahil kenarında balık tutan üç çocuğun yer aldığı bir görsel bulunuyor. Görseldeki nesnelerin içine gizlenmiş 4 kelimeyi bulmanız isteniyor. Ancak yazı ve çizgilerin benzer renklerle hazırlanması bulmacayı biraz daha karmaşık hale getiriyor. Görseli dikkatlice incelemeniz gerekiyor. Çünkü detaylar sizi gizli kelimelere götürecek.