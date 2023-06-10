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Haberler Trend Zaman yolcusu bu kez İstanbul'dan çıktı! Tarihler 2031'i gösteriyor dedi paylaştığı fotoğrafları akılları baştan aldı: Sokaklar boş kimseler yok metrolar tramvaylar...

Zaman yolcusu bu kez İstanbul'dan çıktı! Tarihler 2031'i gösteriyor dedi paylaştığı fotoğrafları akılları baştan aldı: Sokaklar boş kimseler yok metrolar tramvaylar...

Son günlerde zamanda yolculuk yaptığını iddia edenlerin sayısı giderek arttı. Sosyal medyada 'Timetravel' etiketinde zaman yolculuğunu paylaşan kişiler bilim kurgu filmlerini aratmayacak hikayeleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Kendisini 2031 yılında bulduğunu ve etrafında hiç insan olmadığını iddia eden bir kişi İstanbul'un birçok noktasından çektiği görüntüleri paylaştı. Görüntüleri görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

10.06.2023 20:22 - Son Güncelleme: 10.06.2023 20:22
Zaman yolcusu bu kez İstanbul’dan çıktı! Tarihler 2031’i gösteriyor dedi paylaştığı fotoğrafları akılları baştan aldı: Sokaklar boş kimseler yok metrolar tramvaylar...

Zaman yolculuğu insanlar arasında oldukça popüler bir akım haline geldi. Zaman yolcusu olduğunu iddia eden pek çok sosyal medya kullanıcısı paylaşımlarıyla popüler olmayı başarıyor. 'Timetravel' etiketi altında paylaşımlar yapan bu kişiler, bilim kurgu filmlerini aratmayacak hikayeleriyle büyük ilgi topluyor. Son olarak bir kişi paylaştığı görüntülerde İstanbul'un tanınmış mekanlarında sessizlik ve boş sokaklar olduğunu söylüyor.

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Zaman yolcusu bu kez İstanbul’dan çıktı! Tarihler 2031’i gösteriyor dedi paylaştığı fotoğrafları akılları baştan aldı: Sokaklar boş kimseler yok metrolar tramvaylar...

Özellikle yurt dışındaki sosyal medya kullanıcıları yaygın olarak zaman yolculuğu içerikleri üretiyor ve gelecekten günümüze kimi bilgileri iletiyorlar.

Zaman yolcusu bu kez İstanbul’dan çıktı! Tarihler 2031’i gösteriyor dedi paylaştığı fotoğrafları akılları baştan aldı: Sokaklar boş kimseler yok metrolar tramvaylar...

Ancak bir sosyal medya kullanıcısı bir sabah uyandığında tarihlerin 2031'i gösterdiğini ve etrafına hiçbir insan olmadığını iddia etti.

Zaman yolcusu bu kez İstanbul’dan çıktı! Tarihler 2031’i gösteriyor dedi paylaştığı fotoğrafları akılları baştan aldı: Sokaklar boş kimseler yok metrolar tramvaylar...

İstanbul'un farklı noktalarından paylaşımlar yapan kullanıcının videosu kısa sürede popüler oldu.

Zaman yolcusu bu kez İstanbul’dan çıktı! Tarihler 2031’i gösteriyor dedi paylaştığı fotoğrafları akılları baştan aldı: Sokaklar boş kimseler yok metrolar tramvaylar...

"HALA KİMSEYİ BULAMADIM"

İstanbul'un çeşitli bölgelerinde insanları aramaya başladığını dile getiren sosyal medya kullanıcısı, telefonlara ulaşılamadığını ve sadece internetin çektiğini söyledi.

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