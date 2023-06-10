Zaman yolcusu bu kez İstanbul’dan çıktı! Tarihler 2031’i gösteriyor dedi paylaştığı fotoğrafları akılları baştan aldı: Sokaklar boş kimseler yok metrolar tramvaylar...

Zaman yolculuğu insanlar arasında oldukça popüler bir akım haline geldi. Zaman yolcusu olduğunu iddia eden pek çok sosyal medya kullanıcısı paylaşımlarıyla popüler olmayı başarıyor. 'Timetravel' etiketi altında paylaşımlar yapan bu kişiler, bilim kurgu filmlerini aratmayacak hikayeleriyle büyük ilgi topluyor. Son olarak bir kişi paylaştığı görüntülerde İstanbul'un tanınmış mekanlarında sessizlik ve boş sokaklar olduğunu söylüyor.