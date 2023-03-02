Zabıta, İtfaiye eri, mühendis... Mart 2023 en az lise mezunu 14500 TL maaşla yüzlerce belediye memuru alımı başvuru şartları!

Çok sayıda belediye, kadrolarında personel alımı yapmak üzere en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alacağını duyurdu. Farklı illerdeki belediyelere farklı kadrolarda personel alımı hedeflenmektedir. Belediyeler, belediye iştirakleri, kamu kurumları ve kurum dışı kamu işçi alımları hedefleriyle merak uyandırmaktadır. İtfaiye eri, zabıta, şoför, mühendis kadrolarında yer alan yüzlerce belediye memuru alımı başvuru şartları ve 14.500 TL maaşla ilgili detaylar sayfamızda yer almaktadır.