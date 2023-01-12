Yumurta soyarken hayattan soğuyanlara gelsin! Bu yöntemi 40 yıllık ev hanımları bile bilmiyor!

ÜFLEYEREK YUMURTA SOYMA

Yumurtanın sivri olmayan ucunu soyduktan sonra sivri ucu da biraz soyuyor ardından yumurtayı avucunuza alıp ağzınıza yaklaştırarak gücünüzün yettiğince üflüyorsunuz.

Bunca üflemenin sonunda yumurta kabuğundan kurtulup çıkıyor. Özellikle çocuklu sofralar için oldukça eğlenceli bir metot olmakla birlikte yumurtayı kabuğundan ayırabilmek için epey yoğun bir üfleme mesaisi gerekiyor. Bu da özellikle çok sayıda yumurta soyacaksanız pek verimli bir durum değil. Tabii bir de başkalarının yiyeceği yumurtaya üflediğinizde ortaya çıkabilecek sağlık risklerini düşünürsek, bu yöntemi kendi kendinizeyken yapmanızda fayda var.