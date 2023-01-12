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Yumurta soyarken hayattan soğuyanlara gelsin! Bu yöntemi 40 yıllık ev hanımları bile bilmiyor!

Kahvaltının vazgeçilmez besini yumurtayı bu yöntemle 10 saniyede soyabilirsiniz. Siz de yumurta yemeyi seviyor fakat soyarken işkence yaşadığınızı düşünüyorsanız ev hanımlarının bile bilmediği bu yöntemi deneyebilirsiniz. İşte yumurta soymanın en kolay hali...

takvim.com.tr
12.01.2023 20:14 - Son Güncelleme: 12.01.2023 20:14
Yumurta soyarken hayattan soğuyanlara gelsin! Bu yöntemi 40 yıllık ev hanımları bile bilmiyor!

Yumurta soyma yöntemleri en merak edilenler arasında yer alıyor. Siz de lezzetine doyamadığınız ve sağlık deposu yumurtaları kolay bir şekilde soymak istiyorsanız bu ipuçlarına göz atın. İşte yumurta soymanın bilinmeyen püf noktaları...

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Yumurta soyarken hayattan soğuyanlara gelsin! Bu yöntemi 40 yıllık ev hanımları bile bilmiyor!

KAŞIKLA YUMURTA SOYMA

Yumurtanın sivri olmayan ucunu kırıp açılan boşluktan kabukla beyaz arasına bir kaşık soktuğunuz bu yöntemle 10 saniyede olmasa da 20-25 saniyede yumurta soymanız mümkün. Ancak kaşığı araya soktuğunuzda yumurtanın beyazı zedelenebilir ya da kopabilir.

Yumurta soyarken hayattan soğuyanlara gelsin! Bu yöntemi 40 yıllık ev hanımları bile bilmiyor!

ÜFLEYEREK YUMURTA SOYMA

Yumurtanın sivri olmayan ucunu soyduktan sonra sivri ucu da biraz soyuyor ardından yumurtayı avucunuza alıp ağzınıza yaklaştırarak gücünüzün yettiğince üflüyorsunuz.

Bunca üflemenin sonunda yumurta kabuğundan kurtulup çıkıyor. Özellikle çocuklu sofralar için oldukça eğlenceli bir metot olmakla birlikte yumurtayı kabuğundan ayırabilmek için epey yoğun bir üfleme mesaisi gerekiyor. Bu da özellikle çok sayıda yumurta soyacaksanız pek verimli bir durum değil. Tabii bir de başkalarının yiyeceği yumurtaya üflediğinizde ortaya çıkabilecek sağlık risklerini düşünürsek, bu yöntemi kendi kendinizeyken yapmanızda fayda var.

Yumurta soyarken hayattan soğuyanlara gelsin! Bu yöntemi 40 yıllık ev hanımları bile bilmiyor!

SOĞUK SUDA BEKLETME

Bu metot için haşlayıp oda sıcaklığına gelmesini beklediğiniz yumurtaları bir kase suyun içinde en az 1 saat mümkünse 3-4 gün buzdolabında tutmanız gerekiyor. Gerçekten yumurta kabuğundan çok kolay ayrılıyor ancak birincisi beklemeyi göze almalı, ikincisi de soğuk yumurta yemeye razı olmalısınız. Ancak örneğin yumurta dolması için soğuk servis edilecek ya da sonradan yeniden pişecek çok sayıda Haşlanmış Yumurta soymanız gerekiyorsa bu metottan şaşmayın.

Yumurta soyarken hayattan soğuyanlara gelsin! Bu yöntemi 40 yıllık ev hanımları bile bilmiyor!

YUVARLAMA

Yumurtayı masaya ya da tezgaha vurup çatlattıktan sonra elinizle üzerine hafifçe bastırarak yuvarlıyorsunuz. Kabuğun yüzeyinde ufak çatlaklar yaratan bu işlemin sonunda, yumurta kabuğundan kolayca ayrılıyor. Hatta yumurtanın zarı da kabuklarla birlikte soyulduğundan birkaç saniye içinde tertemiz bir yumurtaya kavuşabiliyorsunuz. Üstelik bekleme, soğuma gibi sorunlar da yaşanmıyor.

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