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Yumurta haşlarken 1 kaşık eklemeniz yeterli! Kabuğu dokunduğunuz anda çıkacak

Kahvaltıdan akşam yemeğine kadar birçok tarifte vazgeçilmez olan yumurta, besleyici yapısı ve kolay pişme özelliğiyle sofraların baş tacıdır. Ancak haşlanmış yumurtanın kabuğunu soymak bazen tatsız bir deneyim olabilir. Neyse ki, pratik yöntemlerle yumurta kabuklarını kolayca soyabilirsiniz. İşte deneyebileceğiniz basit ve etkili yumurta soyma yöntemleri...

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023, 16:04 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 16:04
Yumurta haşlarken 1 kaşık eklemeniz yeterli! Kabuğu dokunduğunuz anda çıkacak 1

Günün her öğününde tercih edilen yumurta, hem besleyici yapısı hem de kolay pişme özelliğiyle sofraların vazgeçilmezlerindendir. Ancak, haşlanmış yumurtaların kabuklarını soymak zaman zaman hoş olmayan bir deneyime dönüşebilir. Neyse ki, pratik yöntemlerle yumurta kabuklarını kolayca soymanız mümkün. İşte denenmiş ve etkili yumurta soyma yöntemleri:

Yumurta haşlarken 1 kaşık eklemeniz yeterli! Kabuğu dokunduğunuz anda çıkacak 2

1. Tuz, karbonat veya sirke kullanma yöntemi

Yumurtaları haşlamadan önce kaynar suya bir çay kaşığı tuz, karbonat veya bir çorba kaşığı sirke eklemek kabukların daha rahat soyulmasına yardımcı olabilir. Bu maddeler kabuğun yumurtaya daha az yapışmasını sağlar.

Yumurta haşlarken 1 kaşık eklemeniz yeterli! Kabuğu dokunduğunuz anda çıkacak 3

2. Soğuk sudan sıcak suya geçirme yöntemi

Yumurtalar piştikten sonra, sıcak sudan alarak hemen soğuk su dolu bir kaba koymak kabukların çatlamasını önler ve kabuğun daha kolay soyulmasını sağlar. Aynı zamanda yumurtanın içindeki zarın da kabukla daha rahat ayrılmasına yardımcı olur.

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