Yumurta haşlarken 1 kaşık eklemeniz yeterli! Kabuğu dokunduğunuz anda çıkacak

1 Günün her öğününde tercih edilen yumurta, hem besleyici yapısı hem de kolay pişme özelliğiyle sofraların vazgeçilmezlerindendir. Ancak, haşlanmış yumurtaların kabuklarını soymak zaman zaman hoş olmayan bir deneyime dönüşebilir. Neyse ki, pratik yöntemlerle yumurta kabuklarını kolayca soymanız mümkün. İşte denenmiş ve etkili yumurta soyma yöntemleri:

2 1. Tuz, karbonat veya sirke kullanma yöntemi Yumurtaları haşlamadan önce kaynar suya bir çay kaşığı tuz, karbonat veya bir çorba kaşığı sirke eklemek kabukların daha rahat soyulmasına yardımcı olabilir. Bu maddeler kabuğun yumurtaya daha az yapışmasını sağlar.