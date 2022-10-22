Yumruk sıkma şekliniz kişiliğinizi açığa çıkarıyor Kirli çamaşırlarınız ortaya dökülecek! Eğer baş parmak dışardaysa...

C YUMRUK TİPİ

Baş parmağınız tüm parmaklarınızın içindeyken yumruğunuzu sıkarsanız,sen içe dönük birisin Mahremiyetinizi seviyorsunuz ve düşüncelerinizi veya duygularınızı kendinize saklama eğilimindesiniz. Kendi şirketinde harcama yapmakta sorun yok. Son derece yaratıcısın. Alışılmışın dışında benzersiz fikirler buluyorsunuz. Yalnızca size benzeyen veya gerçek bağlantılara değer veren insanlarla bağlantı kurabilirsiniz. Son derece şefkatli olabilirsiniz. Genellikle daha az konuşur ve daha çok dinlersiniz. Empatik de olabilirsiniz. Çok yüksek sesle veya küstahça konuşan insanların yanında duramazsınız. Kendileri hakkında çok fazla övünen insanları da sevmiyorsunuz. Drama ve dedikodudan hoşlanmıyorsun. Genellikle utangaç ve çekingen biri olarak görülürsün. Öyle olabilirsin ama biri yoluna çıkarsa ya da seni yanlış yola sokarsa, onları onların yerine koyarsın. İşiniz, ilişkileriniz, arkadaşlarınız ve aileniz hakkında çok tutkulusunuz. Her küçük ayrıntıyla ilgileneceksin. Alenen, Düşük profilli veya utangaç bir tavır sergileyebilirsin ama özel çevrende çok komik ve çekicisin.

Temel Kişilik Özellikleri: İçine kapanık, Mahremiyeti Seven, Alışılmışın Dışında Düşünen, Değerler Gerçek Bağlantılar, Empatik, Dramadan veya Dedikodudan Hoşlanmama, Utangaç, Çekingen, Tutkulu, Küçük Ayrıntıları Fark Eder, Toplum İçinde Düşük Profili Tutar, Zen Gibi Bir Hayat Sürdürür, Uyumlu .