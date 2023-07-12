Yıllardır yanlış yapmışız! Maden suyunu sakın böyle içmeyin! Tüm faydasını yok ediyor...

Kalp damar sağlığını iyileştiren, sindirim dostu olan bu içeceği nasıl tüketmeniz gerektiğini bilmediğinizi söylesek? Herkes için faydalı olan bu içeceği yanlış tükettiğimizde tüm faydasını kaybediyor. İşte birçok kişinin yaptığı o hata...