Yıllardır yanlış yapmışız! Maden suyunu sakın böyle içmeyin! Tüm faydasını yok ediyor...
Maden suyu içeriği zengin minerallerden oluşan en faydalı içecekler arasında yer alıyor. Özellikle büyüme çağındaki çocuklarda ve kadınlarda kemik yapısının güçlendirilmesinde önemli rol oynuyor. Oldukça sağlıklı olan bu içeceğin yanlış tüketimi tüm faydasını kaybetmesine neden oluyor. İşte maden suyunu içerken dikkat etmeniz gereken o nokta...
12.07.2023 20:00 - Son Güncelleme: 12.07.2023 20:00
Bu yüzden maden suyunu asla bardağa koyarak içmeyin. Tüketecekseniz kendi şişesinde içmeniz tüm faydalarını koruyacaktır. Uzmanlar yemek sonrası maden suyu içilmemesini öneriyor.
Yemek sonrası maden suyu içmek midenin asit yapısını etkilemesi. İçilen maden suyu ise mideyi doğrudan asitli bir yapıya çevirdiği için yediğimiz yemek daha geç sindiriliyor.
KADINLAR İÇİN ÇOK DAHA ÖNEMLİ
Kadınlar için maden suyu önemlidir, cilt sağlığı ve özel dönemlerinde oluşan ödem ile baş etmek için maden suyu tercih edilebilir. Temiz bir pamuk yardımı ile yüzü temizlemek veya yüzünüzü maden suyu ile yıkamak cilt için iyi bir seçimdir..