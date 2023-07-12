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Yıllardır yanlış yapmışız! Maden suyunu sakın böyle içmeyin! Tüm faydasını yok ediyor...

Maden suyu içeriği zengin minerallerden oluşan en faydalı içecekler arasında yer alıyor. Özellikle büyüme çağındaki çocuklarda ve kadınlarda kemik yapısının güçlendirilmesinde önemli rol oynuyor. Oldukça sağlıklı olan bu içeceğin yanlış tüketimi tüm faydasını kaybetmesine neden oluyor. İşte maden suyunu içerken dikkat etmeniz gereken o nokta...

takvim.com.tr
12.07.2023 20:00 - Son Güncelleme: 12.07.2023 20:00
Yıllardır yanlış yapmışız! Maden suyunu sakın böyle içmeyin! Tüm faydasını yok ediyor...

Kalp damar sağlığını iyileştiren, sindirim dostu olan bu içeceği nasıl tüketmeniz gerektiğini bilmediğinizi söylesek? Herkes için faydalı olan bu içeceği yanlış tükettiğimizde tüm faydasını kaybediyor. İşte birçok kişinin yaptığı o hata...

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Yıllardır yanlış yapmışız! Maden suyunu sakın böyle içmeyin! Tüm faydasını yok ediyor...

SAKIN BARDAĞA KOYMAYIN

Magnezyum açısından zengin olan bu içecek, bardağa konulduğu an tüm vitaminini kaybediyor. içerdiği bikarbonat nedeniyle mide hastalıklarına iyi gelen, bu içecek tam bir sindirim dostu oluyor.

Yıllardır yanlış yapmışız! Maden suyunu sakın böyle içmeyin! Tüm faydasını yok ediyor...

Bu yüzden maden suyunu asla bardağa koyarak içmeyin. Tüketecekseniz kendi şişesinde içmeniz tüm faydalarını koruyacaktır. Uzmanlar yemek sonrası maden suyu içilmemesini öneriyor.

Yıllardır yanlış yapmışız! Maden suyunu sakın böyle içmeyin! Tüm faydasını yok ediyor...

Yemek sonrası maden suyu içmek midenin asit yapısını etkilemesi. İçilen maden suyu ise mideyi doğrudan asitli bir yapıya çevirdiği için yediğimiz yemek daha geç sindiriliyor.

Yıllardır yanlış yapmışız! Maden suyunu sakın böyle içmeyin! Tüm faydasını yok ediyor...

KADINLAR İÇİN ÇOK DAHA ÖNEMLİ

Kadınlar için maden suyu önemlidir, cilt sağlığı ve özel dönemlerinde oluşan ödem ile baş etmek için maden suyu tercih edilebilir. Temiz bir pamuk yardımı ile yüzü temizlemek veya yüzünüzü maden suyu ile yıkamak cilt için iyi bir seçimdir..

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