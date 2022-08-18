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Haberler Trend Yılın en şanslı günü geldi! Aşk ve para resmen başınızdan yağacak! Beklenmedik sürprizlere hazır olun! Koç, Yengeç, Aslan, Akrepler...

Yılın en şanslı günü geldi! Aşk ve para resmen başınızdan yağacak! Beklenmedik sürprizlere hazır olun! Koç, Yengeç, Aslan, Akrepler...

18 Ağustos itibariyle ay Boğa burcunda. Gökyüzündeki fırsatlar resmen başınıza yağacak. Bugün itibariyle aşk ve para konularında kazançlı olacaksınız. Bugün itibariyle Venüs ve Jüpiter ateş elementinde etkileşime girerek yaptığınız işlerden verimli geri dönüşler almanızı sağlayacak. Fakat bazı burçlar bu durumdan daha fazla faydalanacak. Özellikle Koç, Yengeç, Aslan, Akrep ve Balık burçları bu önemli günde sizin için ayrılan pay çok daha fazla durumda. İşte bugün yapılabilecekler ve ayın burcunuza olan etkileri...

takvim.com.tr
18.08.2022 15:45 - Son Güncelleme: 18.08.2022 15:45
Yılın en şanslı günü geldi! Aşk ve para resmen başınızdan yağacak! Beklenmedik sürprizlere hazır olun! Koç, Yengeç, Aslan, Akrepler...

18 Ağustos itibariyle ay boğa burcunda ilerlemeye başladı. Bugün yeni adımlar atmak ve bir işe başlamak size her anlamda verimli geri dönüş sağlayacaktır. Bereket ve şans enerjisi tüm burçlara yansıyacak. Tüm burçların bu şanslı günde nasıl etkileneceğini ve neler yapmaları gerektiğini sizler için derledik. İşte tüm emrak edilenler...

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Yılın en şanslı günü geldi! Aşk ve para resmen başınızdan yağacak! Beklenmedik sürprizlere hazır olun! Koç, Yengeç, Aslan, Akrepler...

KOÇ BURCU

Evcil hayvanınızla ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda koşturmaca size iyi gelecek. Arkadaşlarınızla aranız açılabilir.

Yılın en şanslı günü geldi! Aşk ve para resmen başınızdan yağacak! Beklenmedik sürprizlere hazır olun! Koç, Yengeç, Aslan, Akrepler...

BOĞA

Patronunuzla yapacağınız yeni anlaşmalar yüzünüzü güldürecek. Aşk hayatınızda ise gergin bir hava hakim olacak.

Yılın en şanslı günü geldi! Aşk ve para resmen başınızdan yağacak! Beklenmedik sürprizlere hazır olun! Koç, Yengeç, Aslan, Akrepler...

İKİZLER

Sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Umursamaz olmayın. Bol su için. İş hayatınızda başarılı olacaksınız.

Yılın en şanslı günü geldi! Aşk ve para resmen başınızdan yağacak! Beklenmedik sürprizlere hazır olun! Koç, Yengeç, Aslan, Akrepler...

YENGEÇ

Aşk hayatınızda ufak tefek tartışmalar tadınızı kaçırsa da uzatmayacaksınız. İş alanınızda ekip tartışmalarına dikkat etmelisiniz.

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