Yılana canlı canlı kendini yedirtti! Görüntüler dehşete düşürdü!

Rosolie'nin bu riskli deneyi sırasında, dev anakonda tarafından yutulurken çekilen görüntüler herkesi şaşırttı. 26 yaşındaki belgeselci, hayatta kalabilmek için özel bir kıyafet giydi ve anakondaya yem olmayı göze aldı. Ancak, deney sırasında hayvanın yaşamını tehlikeye atabileceği endişeleri hayvan hakları savunucuları arasında tepkilere neden oldu.