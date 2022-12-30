Yeni yıla pamuk gibi girmenizi sağlayacak! Bu yılbaşı tatlı tarifleri sizi mest edecek..

CİNNAMON ROLL (TARÇINLI RULO ÇÖREK) YAPILIŞI

İlk olarak ılık süte, mayayı ve şekeri ekleyip 5-10 dk bekletin. Ardından hamuru için olan tüm malzemeleri bir yoğurma kabına alıp iyice yoğurun. Hafif yumuşak ama ele yapışmayan bir kıvam alınca üzerini bir streç film ile kapatıp bir saat mayalandırın.

Mayalanan hamuru tekrar tezgaha alıp 2-3 dk yoğurun ve ardından tezgaha ve hamura hafif un serpip 35*50 boyutlarında açın. Bir kabın içerisinde toz şeker , tereyağı ve toz tarçını karıştırın. Ardından hamurun üzerine tarçınlı karışımı sürün.

Hamuru rulo şeklinde sarın ve yaklaşık 1,5-2 parmak kalınlığında hamuru dilimleyin. Isıya dayanıklı bir kabın içerisine aralarında hafif boşluk kalacak şekilde dizin ve mayalanması için 15-20 dk oda sıcaklığında bekletip önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30-35 dk pişirin. Kreması için eritilmiş veya oda sıcaklığında olan tereyağ, labne peyniri ,vanilya ve sütü bir kabı içerisinde iyice çırpın. Kıvamı daha akışkan veya koyu olmasını isterseniz sütü azaltarak veya çoğaltarak hazırlayabilirsiniz. Çörekler pişip soğuduktan sonra üzerine kremayı sürüp servis edebilirsiniz.