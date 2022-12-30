Yeni yıla pamuk gibi girmenizi sağlayacak! Bu yılbaşı tatlı tarifleri sizi mest edecek..
Yeni yıla son gün kala yılbaşı tatlı tarifleri hakkında araştırmalar başladı. Sofranıza renk katacak birbirinden lezzetli ve pratik tatlı tariflerini sizler için derledik. İşte yılbaşı tatlı tarifi ve konu hakkında merak edilenler...
Yeni yıl sofrasına en yakışacak tatlı tariflerini sizler için derledik. Sevdiklerinizle güzel vakit geçirmek ve yeni yıla nefis bir tatlıyla girmek isteyenler için işte yılbaşı tatlı tarifleri...
ÇİLEKLİ MİLFÖY PASTA
6 adet milföy
Yarım su bardağı çilek
3 su bardağı süt
1 çay bardağı toz şeker
1 yumurta sarısı
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı nişasta
1 paket vanilya
1 yemek kaşığı tereyağı
Pudra şekeri
YAPILIŞI
Milföyü dondurucudan çıkarın ve biraz yumuşamasını bekleyin. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve milföyleri üzerine dizin. Milföylerin üzerine çok kabarmamaları için çatalla delin ve milföylerin üzerine de yağlı kağıt serin. Başka bir fırın tepsisini ağırlık yapması için üzerine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Bir tencerede süt, şeker, un, nişasta ve yumurta sarısını ekleyip karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Ateşten alıp içine vanilya ve tereyağını ekleyip yağ eriyinceye kadar karıştırın ve soğumaya bırakın. Soğuyan kremayı sıkma torbasına koyun. Bir milföyü önünüze alın ve içerisine kremadan sıkın, üzerine ince dilimlenmiş çilek dizin. Ardından üzerine ikinci milföyü koyup yeniden krema sıkıp, çilek yerleştirin. Son olarak en üste bir milföy daha koyup pudra şekeri serperek servis yapın.
CİNNAMON ROLL (TARÇINLI RULO ÇÖREK) MALZEMELERİ
Hamuru İçin
1/2 su bardağı ılık süt
2 çay kaşığı kuru maya
2,5 yemek kaşığı toz şeker
3 su bardağı un
120 gram tereyağı (soğuk)
2 adet yumurta
1/2 çay kaşığı tuz
Tarçınlı Şekerli Harcı İçin
1/2 su bardağı esmer toz şeker
1,5 yemek kaşığı toz tarçın
3 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında)
Kreması İçin
3 yemek kaşığı tereyağı
3 yemek kaşığı labne peyniri
3 yemek kaşığı pudra şekeri
3 yemek kaşığı süt
1 paket vanilya
CİNNAMON ROLL (TARÇINLI RULO ÇÖREK) YAPILIŞI
İlk olarak ılık süte, mayayı ve şekeri ekleyip 5-10 dk bekletin. Ardından hamuru için olan tüm malzemeleri bir yoğurma kabına alıp iyice yoğurun. Hafif yumuşak ama ele yapışmayan bir kıvam alınca üzerini bir streç film ile kapatıp bir saat mayalandırın.
Mayalanan hamuru tekrar tezgaha alıp 2-3 dk yoğurun ve ardından tezgaha ve hamura hafif un serpip 35*50 boyutlarında açın. Bir kabın içerisinde toz şeker , tereyağı ve toz tarçını karıştırın. Ardından hamurun üzerine tarçınlı karışımı sürün.
Hamuru rulo şeklinde sarın ve yaklaşık 1,5-2 parmak kalınlığında hamuru dilimleyin. Isıya dayanıklı bir kabın içerisine aralarında hafif boşluk kalacak şekilde dizin ve mayalanması için 15-20 dk oda sıcaklığında bekletip önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30-35 dk pişirin. Kreması için eritilmiş veya oda sıcaklığında olan tereyağ, labne peyniri ,vanilya ve sütü bir kabı içerisinde iyice çırpın. Kıvamı daha akışkan veya koyu olmasını isterseniz sütü azaltarak veya çoğaltarak hazırlayabilirsiniz. Çörekler pişip soğuduktan sonra üzerine kremayı sürüp servis edebilirsiniz.