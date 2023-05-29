YENİ KABİNE ÜYELERİ LİSTESİ 2023! Yeni bakanlar belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? 2023 İsim isim Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri!
Yeni Kabine üyeleri hakkında aramalar hız kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turundan zaferle çıktı. Bu gelişmeler ışığında gözler yeni Kabine üyelerine çevrildi. Peki, Yeni bakanlar belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri kimler oldu? İşte merak edilenler...
29.05.2023 16:25 - Son Güncelleme: 29.05.2023 16:25
Yeni Kabine üyeleri için araştırmalar gündemde sık sık yer ediniyor. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı, %52,16 oy oranı ile Recep Tayyip Erdoğan oldu. Bu gelişme sonrası ise ''Yeni Kabine ne zaman kurulacak, üyeleri kimler olacak?'' soruları merak edildi. İşte son gelişmeler haberimizde...
SON DAKİKA: İBRAHİM KALIN BAKANLAR KURULU İÇİN TARİH VERDİ!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri zaferle tamamlamasının ardından gözler Ankara'ya çevrildi. Külliye'den yeni kabine, isimler ve tarihle ilgili önemli son dakika açıklamaları geldi.